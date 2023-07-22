Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Update Ranking FIFA Hari Ini: Pepet Filipina, Malaysia Makin Tinggalkan Timnas Indonesia!

Reinaldy Darius , Jurnalis-Sabtu, 22 Juli 2023 |06:14 WIB
Update Ranking FIFA Hari Ini: Pepet Filipina, Malaysia Makin Tinggalkan Timnas Indonesia!
Timnas Malaysia semakin menjauhi Indonesia di ranking FIFA (Foto: Instagram/FA_Malaysia)
A
A
A

UPDATE ranking FIFA hari ini, Sabtu 22 Juli 2023, akan dibahas di sini. Timnas Malaysia semakin meninggalkan Timnas Indonesia selagi menempel Filipina.

Dilansir media Malaysia, Makanbola, FIFA telah memperbarui daftar peringkatnya pada pekan ini dan Timnas Malaysia kembali ke posisi terbaiknya. Mereka tidak menghadapi siapa pun pada bulan Juli 2023 ini, namun dipengaruhi oleh ranking negara-negara di sekitarnya.

Timnas Malaysia

Sebelumnya, Harimau Malaya – julukan Malaysia – ada di peringkat ke-137 setelah St Kitts and Nevis kalah dua kali kontra Trinidad & Tobago dan Amerika Serikat. Raihan St Kitts and Nevis memburuk setelahnya lantaran kalah di laga terakhir kontra Jamaika.

Itu memengaruhi ranking Malaysia yang kini berada di peringkat ke-136, naik satu tingkat dari sebelumnya. Mereka memiliki catatan total 1091,57 poin menurut catatan dalam situs resmi FIFA.

Berdasarkan catatan terbaru FIFA, St Kitts and Nevis turun sembilan peringkat. Mereka terjun bebas dari peringkat ke-136 ke 145 setelah kehilangan total -25,22 poin.

Dengan situasi ini, Malaysia menempel Filipina. Mereka berada berurutan di ranking FIFA terbaru dengan Filipina ada di peringkat ke-135 dan Malaysia tepat di belakangnya, yaitu 136.

