Diminta Perkuat Timnas Indonesia, Ini Respons Justin Hubner sang Kapten Wolverhampton Wanderers U-21

DIMINTA perkuat Timnas Indonesia, ini respons Justin Hubner sang kapten Wolverhampton Wanderers U-21. Belakangan ini, bek keturunan Indonesia itu didapuk sebagai kapten Wolverhampton Wanderers U-21 saat menjalani pramusim 2023-2024 di Slovakia jelang mentas di Premier League 2 2023-2024.

Hal itu diketahui dalam beberapa foto yang diunggah Justin Hubner di akun Instagram-nya, @justinhubner5, pada Jumat (21/7/2023) malam WIB. Dalam unggahannya, ada sejumlah momen bek 19 tahun itu saat menjadi kapten Wolverhampton Wanderers U-21.

Menariknya, Justin Hubner menulis sebuah keterangan dalam unggahan tersebut yang terkesan sombong. Pemain berdarah Indonesia-Belanda itu menuliskan kata “terlalu mudah”, yang merujuk terhadap laga-laga yang dilakoni Wolverhampton Wanderers U-21 selama di Slovakia.

Tak pelak, unggahan Justin Hubner itu pun sontak dibanjiri komentar netizen Indonesia. Di antaranya, ada yang justru meminta sang kapten Wolverhampton Wanderers U-21 itu untuk memperkuat Timnas Indonesia.

"Saya yakin anda masih memilih Indonesia sebagai Timnas (Indonesia)," tulis komentar akun @iwan_bams46.

Menanggapi permintaan netizen di atas, Justin Hubner pun memberikan respons yang mengejutkan. Namun, bek 19 tahun ini hanya meninggalkan emoji wajah ngeluh, seakan tak yakin bisa membela Timnas Indonesia lagi.

"@iwan_bams46 (disertai emoji melas)," tulis respons Justin Hubner dalam menanggapi komentar netizen Indonesia itu.

Sementara itu, sejumlah warganet Tanah Air lainnya terus mendukung dan memuji Justin Hubner. Dengan harapan, bek keturunan berdarah Belanda itu bisa kembali memperkuat Timnas Indonesia di masa depan.

"Kamu adalah pemain hebat Justin semoga Garuda tetap di pangkuanmu sampai waktu yang tepat kamu akan datang untuk ratusan ribu penggemar dan keluargamu di Indonesia, tetap bekerja keras dan rendah hati," tulis akun @mhbob_zein.