Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

5 Penyebab Persib Bandung Kalah 2-4 dari PSM Makassar di Liga 1 2023-2024, Nomor 1 Efek Kepergian Luis Milla

Djanti Virantika , Jurnalis-Sabtu, 22 Juli 2023 |23:12 WIB
5 Penyebab Persib Bandung Kalah 2-4 dari PSM Makassar di Liga 1 2023-2024, Nomor 1 Efek Kepergian Luis Milla
Laga PSM Makassar vs Persib Bandung. (Foto: Persib Bandung)
A
A
A

5 penyebab Persib Bandung kalah 2-4 dari PSM Makassar di Liga 1 2023-2024 akan diulas Okezone. Kekalahan ini sendiri membuat Persib belum pernah menang di Liga 1 musim ini sejauh ini.

Ya, pil pahit harus ditelan Persib kala bertandang ke markas PSM Makassar, yakni Stadion Gelora BJ Habibie, Parepare, Sulawesi Selatan, Sabtu (22/7/2023) malam WIB. Laga berakhir dengan kekalahan Persib 2-4.

Sejumlah faktor melatarbelakangi kekalahan ini. Apa saja? Berikut 5 penyebab Persib Bandung kalah 2-4 dari PSM Makassar di Liga 1 2023-2024.

5. Gol Cepat Bikin Lawan Makin Percaya Diri

PSM Makassar vs Persib Bandung

Salah satu penyebab Persib Bandung kalah 2-4 dari PSM Makassar di Liga 1 2023-2024 adalah kesuksesan PSM Makassar untuk unggul cepat. Bahkan, PSM sudah membuka keunggulan di menit ke-10 lewat aksi Kenzo Nambu.

Gol cepat itu terlihat bisa memantik percaya diri dan semangat lebih di kubu PSM Makassar. Terbukti, PSM bahkan bisa menambah 2 gol lagi di babak pertama. Kondisi ini membuat Persib akhirnya kesulitan untuk meladeni permainan lawan dan mengembangkan permainan sendiri.

"Ketinggalan dari babak pertama dengan defisit gol yang cukup, 3-0. Tidak mudah buat kita," ujar caretaker Persib, Yaya Sunarya, dilansir dari laman resmi PSM Makassar.

4. Performa Buruk Pemain Anyar Persib Alberto Rodriguez

Alberto Rodriguez

Faktor lainnya adalah performa buruk dari sejumlah pemain, salah satunya bek anyar Persib, Alberto Rodriguez. Bek asing ini dinilai tak kunjung menunjukkan permainan yang maksimal, termasuk saat melawan Persita.

Salah satu kegagalannya dalam menunjukkan kinerja maksimal terlihat saat Everton berhasil mencetak gol ke gawang Persib. Tak ayal, usai laga, kinerja Alberto Rodriguez jadi sorotan para suporter Persib.

"Alberto out," tulis salah satu netizen di unggahan Instagram Persib Bandung.

"Alberto jangan dibawa, tinggal aja di mess pemain asing ga guna sama sekali, dari awal masuk emang udah ga yakin, liat penampilannya aja udah ga meyakinkan, mending mainin Kakang aja kalaupun sampe kalah setidaknya udah ngasi jam terbang ke kakang," tulis netizen lainnya.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/15/49/3034272/berdasarkan-komdis-pssi-persija-jakarta-dan-persib-bandung-jadi-klub-yang-paling-sering-lakukan-pelanggaran-di-liga-1-2023-2024-f0FWjw8Onw.jpg
Berdasarkan Komdis PSSI, Persija Jakarta dan Persib Bandung Jadi Klub yang Paling Sering Lakukan Pelanggaran di Liga 1 2023-2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/49/3022387/pencinta-vespa-bek-persib-bandung-rezaldi-hehanussa-mudik-ke-ciputat-dengan-motor-kesayangannya-YqazojjlDx.jpg
Pencinta Vespa, Bek Persib Bandung Rezaldi Hehanussa Mudik ke Ciputat dengan Motor Kesayangannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/16/49/3022351/liburan-ke-pantai-pangandaran-3-pemain-persib-bandung-pilih-kendarai-sepeda-motor-Ddclf6uAlX.jpg
Liburan ke Pantai Pangandaran, 3 Pemain Persib Bandung Pilih Kendarai Sepeda Motor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/14/49/3021689/breaking-news-persija-jakarta-dan-thomas-doll-resmi-berpisah-0uZsavkidW.jpeg
Breaking News: Persija Jakarta dan Thomas Doll Resmi Berpisah!
https://pict.sindonews.net/dyn/850/pena/news/2025/11/09/11/1642047/serangan-tanpa-henti-cosmo-jne-lumat-raybit-fc-81-bfg.jpg
Serangan Tanpa Henti! Cosmo JNE Lumat Raybit FC 8-1
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/08/penyerang_persija_jakarta_eksel_runtukahu_foto.jpg
Eksel Runtukahu Jadi Pahlawan Persija! Dua Gol Keren ke Gawang Arema FC Ternyata Dibantu Bepe
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement