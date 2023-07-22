5 Penyebab Persib Bandung Kalah 2-4 dari PSM Makassar di Liga 1 2023-2024, Nomor 1 Efek Kepergian Luis Milla

5 penyebab Persib Bandung kalah 2-4 dari PSM Makassar di Liga 1 2023-2024 akan diulas Okezone. Kekalahan ini sendiri membuat Persib belum pernah menang di Liga 1 musim ini sejauh ini.

Ya, pil pahit harus ditelan Persib kala bertandang ke markas PSM Makassar, yakni Stadion Gelora BJ Habibie, Parepare, Sulawesi Selatan, Sabtu (22/7/2023) malam WIB. Laga berakhir dengan kekalahan Persib 2-4.

Sejumlah faktor melatarbelakangi kekalahan ini. Apa saja? Berikut 5 penyebab Persib Bandung kalah 2-4 dari PSM Makassar di Liga 1 2023-2024.

5. Gol Cepat Bikin Lawan Makin Percaya Diri





Salah satu penyebab Persib Bandung kalah 2-4 dari PSM Makassar di Liga 1 2023-2024 adalah kesuksesan PSM Makassar untuk unggul cepat. Bahkan, PSM sudah membuka keunggulan di menit ke-10 lewat aksi Kenzo Nambu.

Gol cepat itu terlihat bisa memantik percaya diri dan semangat lebih di kubu PSM Makassar. Terbukti, PSM bahkan bisa menambah 2 gol lagi di babak pertama. Kondisi ini membuat Persib akhirnya kesulitan untuk meladeni permainan lawan dan mengembangkan permainan sendiri.

"Ketinggalan dari babak pertama dengan defisit gol yang cukup, 3-0. Tidak mudah buat kita," ujar caretaker Persib, Yaya Sunarya, dilansir dari laman resmi PSM Makassar.

4. Performa Buruk Pemain Anyar Persib Alberto Rodriguez





Faktor lainnya adalah performa buruk dari sejumlah pemain, salah satunya bek anyar Persib, Alberto Rodriguez. Bek asing ini dinilai tak kunjung menunjukkan permainan yang maksimal, termasuk saat melawan Persita.

Salah satu kegagalannya dalam menunjukkan kinerja maksimal terlihat saat Everton berhasil mencetak gol ke gawang Persib. Tak ayal, usai laga, kinerja Alberto Rodriguez jadi sorotan para suporter Persib.

"Alberto out," tulis salah satu netizen di unggahan Instagram Persib Bandung.

"Alberto jangan dibawa, tinggal aja di mess pemain asing ga guna sama sekali, dari awal masuk emang udah ga yakin, liat penampilannya aja udah ga meyakinkan, mending mainin Kakang aja kalaupun sampe kalah setidaknya udah ngasi jam terbang ke kakang," tulis netizen lainnya.