Penyebab Persija Jakarta Kalah 0-1 dari Persita Tangerang di Pekan Ke-4 Liga 1 2023-2024

PENYEBAB Persija Jakarta kalah 0-1 dari Persita Tangerang di pekan ke-4 Liga 1 2023-2024 menarik dikulik. Pelatih Persija, Thomas Doll, sendiri menyebut anak asuhnya bermain buruk kala melawan Persita.

Menurut juru taktik asal Jerman itu, Persija mengambil banyak keputusan yang salah. Dia juga melihat bahwa anak asuhnya tak mampu memegang bola dengan lama dan kehilangan bola terlalu cepat.

Kehilangan Marko Simic yang harus menepi karena cedera beberapa saat sebelum kick off dimulai juga membuat Doll harus memutar otak. Akhirnya, penyerang 35 tahun itu digantikan Aji Kusuma.

"Selamat untuk Persita. Mereka pantas menang hari ini. Kami bahkan tidak pantas mendapatkan satu poin pun dari pertandingan ini," ujar Doll seusai laga, Sabtu (22/7/2023).

"Ini pertandingan yang buruk. Minggu lalu, kami mampu bermain dengan baik, tetapi hari ini banyak melakukan kesalahan di babak pertama," lanjutnya.