Persebaya Surabaya Belum Menang di 2 Laga Terakhir Jelang Lawan RANS Nusantara FC, Aji Santoso: Kami Butuh Dukungan

SURABAYA – Persebaya Surabaya dihantui tren buruk jelang lawan RANS Nusantara FC di pekan ke-4 Liga 1 2023-2024. Pasalnya, Persebaya belum menang di 2 laga terakhir musim ini.

Kondisi ini pun jadi sorotan Aji Santoso. Dia mengatakan Persebaya butuh dukungan dari suporter untuk melawan RANS Nusantara FC demi menghentikan tren negatif. Dia pun meminta suporter penuhi tribun stadion dalam laga mendatang.

Menurut Aji, naik dan turunnya performa Bajul Ijo merupakan hal yang normal. Untuk itu, Aji meminta para pemainnya tetap fokus untuk meraih hasil yang terbaik.

"Normallah di mana-mana masih banyak yang naik turun. Sekarang kita lagi sedikit turun, saya yakin meskipun tidak banyak penonton, pemain akan tetap fight,” kata Aji, dilansir dari laman resmi PT Liga Indonesia Baru (PT LIB), Sabtu (22/7/2023).