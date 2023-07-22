Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Klasemen Liga 1 2023-2024 Kelar Laga PSM Makassar vs Persib Bandung: Dewa United di Puncak, Maung Bandung Terjerembab ke Posisi 16

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Sabtu, 22 Juli 2023 |22:00 WIB
Klasemen Liga 1 2023-2024 Kelar Laga PSM Makassar vs Persib Bandung: Dewa United di Puncak, Maung Bandung Terjerembab ke Posisi 16
Suasana laga PSM Makassar vs Persib Bandung. (Foto: Instagaram/persib)
A
A
A

KLASEMEN Liga 1 2023-2024 kelar laga PSM Makassar vs Persib Bandung menarik untuk diketahui. Sebab laga PSM vs Persib yang digelar di Stadion Gelora BJ Habibie itu membuat posisi klasemen di Liga I semakin menarik.

Perlu diketahui, laga PSM vs Persib baru saja berakhir malam ini, Sabtu (22/7/2023). Dalam laga tersebut, PSM menang dengan skor telak telak 4-2 atas tim tamu.

Persib yang baru saja ditinggal pelatihnya, yakni Luis Milla mencoba berjuang dengan dipimpin oleh Yaya Sunarya. Sayangnya, tim berjuluk Maung Bandung itu gagal membuktikan diri dan malah bermain buruk di kandang PSM.

Dalam laga di Gelora BJ Habibie itu, PSM tampil luar biasa hingga dapat unggul 3-0 di babak pertama berkat gol dari Kenzo Nambu (10’), Victor Dethan (28’), dan Everton Nascimento (40’). Persib pun baru bisa membalas dan mencetak dua gol di menit-menit akhir.

PSM Makassar vs Persib Bandung

Dua gol itu tepatnya tercipta oleh gol bunuh diri Yuran Fernandes (85’) dan Marc Klok (88’). Ketika Persib terlihat mencoba bangkit di akhir laga, PSM pun menutup pertandingan tersebut dengan gol keempat di berkat gol Andy Harjito (90+1).

Kekalahan 2-4 dari PSM itu membuat Persib lagi-lagi gagal mencuri kemenangan. Dari empat laga, Persib menelan satu kekalahan dan tiga laga sebelumnya berakhir imbang.

Halaman:
1 2
      
