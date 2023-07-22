Hasil Bhayangkara FC vs Persikabo 1973 di Liga 1 2023-2024: Yandi Sofyan Cetak Brace, Laskar Padjadjaran Menang 3-1!

HASIL Bhayangkara FC vs Persikabo 1973 di pekan ke-4 Liga 1 2023-2024 sudah diketahui. Laskar Padjadjaran -julukan Persikabo 1973- pun sukses meraih poin penuh karena menang dengan skor 3-1.

Laga Bhayangkara FC vs Persikabo 1973 digelar di Stadion Patriot Candrabhaga, Bekasi, Jawa Barat pada Sabtu (22/7/2023) malam WIB. Yandi Sofyan tampil apik pada laga ini karena sukses mencetak brace alias 2 gol.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Persikabo 1973 langsung tampil menekan di awal laga. Mereka pun memiliki sejumlah peluang ciamik untuk mencetak gol.

Sayangnya, pertahanan Bhayangkara FC terlalu sulit untuk ditembus. Di sisi lain, Bhayangkara Presisi yang bersabar menunggu momentum serangan balik akhirnya mampu memecah kebuntuan.

Adalah Crislan Henrique (21') yang mencatatkan namanya di papan skor. Dia berhasil menceploskan bola ke gawang Husna Al Malik. Bhayangkara Presisi unggul 1-0!

Selepas kebobolan, Persikabo 1973 kembali bermain ofensif. Mereka pun sempat mendapat hadiah penalti. Sayangnya, Jose Varela yang keluar sebagai eksekutor tak mampu memanfaatkan peluang dengan baik. Babak pertama selesai untuk keunggulan Bhayangkara Presisi atas Persikabo 1973 1-0.