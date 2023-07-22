Link Live Streaming PSM Makassar vs Persib Bandung di Liga 1 2023-2024: Siapa yang Berjaya di Parepare?

LINK live streaming PSM Makassar vs Persib Bandung di Liga 1 2023-2024 dapat Anda ketahui di akhir artikel ini. Sesuai jadwal, laga super big match tersebut bakal tersaji di Stadion Gelora BJ Habibie, Parepare, Sulawesi Selatan, Sabtu (22/7/2023) pukul 19.00 WIB.

Pertemuan Juku Eja -julukan PSM Makassar- kontra Maung Bandung -julukan Persib Bandung- kali ini terjadi di pekan keempat Liga 1 2023-2024. PSM Makassar selaku juara bertahan tentu memiliki motivasi lebih untuk mengalahkan Persib Bandung pada laga nanti.

Apalagi, Juku Eja sedang dalam tren positif sebelum menantang Maung Bandung. Pada pekan sebelumnya alias pekan ketiga, PSM Makassar sukses memetik tiga poin usai mengalahkan Persikabo 1973 dengan skor tipis 1-0.

PSM Makassar sudah bisa bangkit setelah dalam dua laga sebelumnya ditahan imbang Persija Jakarta 1-1 dan kalah 1-2 dari Dewa United. Lantas, bagaimana dengan Persib Bandung yang akan menjadi lawannya?

Persib Bandung saat ini tengah terpuruk setelah ditinggalkan sang pelatih Luis Milla pada Sabtu 15 Juli 2023 atau sepekan sebelum bersua PSM Makassar. Ditambah, Maung Bandung di tiga laga awal belum meraih kemenangan sekalipun.

Persib Bandung harus puas tiga kali ditahan imbang oleh Madura United 1-1, Arema FC 3-3, dan terbaru seri lawan Dewa United 2-2. Berkaca dari hasil kurang memuaskan itu, Maung Bandung diragukan bisa mencuri poin dari markas Juku Eja.

Apalagi, secara rekor pertemuan alias head to head kedua tim, PSM Makassar lebih dominan ketimbang Persib Bandung. Dari empat pertemuan terakhir, PSM Makassar menang 2 kali, sedangkan Persib Bandung hanya 1 kali, dan sisanya imbang.