Lawan Persib Bandung, Bernardo Tavares Minta Dukungan Maksimal untuk PSM Makassar

PAREPARE – Pelatih PSM Makassar, Bernardo Tavares, fokus menatap laga kontra Persib Bandung dalam pekan ke-4 Liga 1 2023-2024. Jelang laga itu, Bernardo Tavares pun berharap dukungan maksimal dari suporter PSM Makassar agar memantik semangat lebih untuk meraih kemenangan.

"Kami berharap suporter bisa datang mendukung tim karena tim kami butuh dukungan mereka,” kata Tavares dikutip dari laman resmi PT Liga Indonesia Baru (PT LIB), Sabtu (22/7/2023).

“Bisa diingat musim lalu dukungan mereka yang membuat performa kami begitu bagus di kandang,” lanjutnya.

“Musim lalu saya bisa mengingat bagaimana dukungan mereka dan kami harus bangga dengan kebersamaan kami, hal itu yang membuat PSM bisa meraih kemenangan,” jelas Tavares.

PSM Makassar sendiri memang belum meraih kemenangan di kandang. Pada laga pekan kedua, Juku Eja harus takluk di kandang dari Dewa United dengan skor tipis 1-2.