Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Sama Kuat, Persita Tangerang vs Persija Jakarta Imbang Tanpa Gol di Babak Pertama

Muhammad Gazza , Jurnalis-Sabtu, 22 Juli 2023 |15:56 WIB
Sama Kuat, Persita Tangerang vs Persija Jakarta Imbang Tanpa Gol di Babak Pertama
Laga Persita Tangerang vs Persija Jakarta. (Foto: Persita Tangerang)
A
A
A

HASIL babak pertama Persita Tangerang vs Persija Jakarta di pekan ke-4 Liga 1 2023-2024 akan diulas dalam artikel ini. Kini, kedua tim itu pun masih sama kuat sehingga skor 0-0 terjaga hingga akhir babak pertama.

Duel Persita Tangerang vs Persija Jakarta digelar di Indomilk Arena, Tangerang, pada hari ini, Sabtu (22/7/2023) pukul 15.00 WIB. Persita sendiri mampu lebih banyak memegang bola pada 45 menit pertama, tetapi Persija bertahan dengan cukup baik.

Persita Tangerang vs Persija Jakarta

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Persija Jakarta memulai laga dengan langsung menyerang dan menekan pertahanan Persita. Peluang emas pun didapat skuad berjuluk Macan Kemayoran itu pun di dua menit awal laga.

Peluang didapat lewat aksi Aji Kusuma dan Ryo Matsumura. Namun, tendangan mereka belum bisa membuat bola bersarang ke gawang Persita.

Mendapati kondisi ini, Persita tak tinggal diam. Mereka pun berusaha membangun serangan juga. Beberapa kali tim tuan rumah melancarkan serangan balik, tetapi masih belum berbuah manis.

Setelah itu, Persita terlihat lebih banyak memegang bola. Kendali permainan pun berubah ke tim tuan rumah. Tekanan tinggi dari para penyerang tim berjuluk Pendekar Cisadane itu juga membuat Persija kesulitan mengalirkan bola dengan nyaman.

Sepanjang menit ke-30 hingga 40, skuad asuhan Luis Edmundo Duran kerap melancarkan serangan-serangan yang membahayakan lini pertahanan Persija. Sayangnya, penyelesaian akhir yang kurang baik masih membuat skor masih imbang 0-0 pada babak pertama ini.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/15/49/3034272/berdasarkan-komdis-pssi-persija-jakarta-dan-persib-bandung-jadi-klub-yang-paling-sering-lakukan-pelanggaran-di-liga-1-2023-2024-f0FWjw8Onw.jpg
Berdasarkan Komdis PSSI, Persija Jakarta dan Persib Bandung Jadi Klub yang Paling Sering Lakukan Pelanggaran di Liga 1 2023-2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/49/3022387/pencinta-vespa-bek-persib-bandung-rezaldi-hehanussa-mudik-ke-ciputat-dengan-motor-kesayangannya-YqazojjlDx.jpg
Pencinta Vespa, Bek Persib Bandung Rezaldi Hehanussa Mudik ke Ciputat dengan Motor Kesayangannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/16/49/3022351/liburan-ke-pantai-pangandaran-3-pemain-persib-bandung-pilih-kendarai-sepeda-motor-Ddclf6uAlX.jpg
Liburan ke Pantai Pangandaran, 3 Pemain Persib Bandung Pilih Kendarai Sepeda Motor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/14/49/3021689/breaking-news-persija-jakarta-dan-thomas-doll-resmi-berpisah-0uZsavkidW.jpeg
Breaking News: Persija Jakarta dan Thomas Doll Resmi Berpisah!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/05/11/1640515/timnas-amputasi-indonesia-berebut-tiket-piala-dunia-2026-wik.webp
Timnas Amputasi Indonesia Berebut Tiket Piala Dunia 2026
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/08/04/marcus_rashford.jpg
Marcus Rashford Bersinar di Barcelona, Enam Klub Eropa Berebut Tanda Tangannya
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement