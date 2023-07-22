Sama Kuat, Persita Tangerang vs Persija Jakarta Imbang Tanpa Gol di Babak Pertama

HASIL babak pertama Persita Tangerang vs Persija Jakarta di pekan ke-4 Liga 1 2023-2024 akan diulas dalam artikel ini. Kini, kedua tim itu pun masih sama kuat sehingga skor 0-0 terjaga hingga akhir babak pertama.

Duel Persita Tangerang vs Persija Jakarta digelar di Indomilk Arena, Tangerang, pada hari ini, Sabtu (22/7/2023) pukul 15.00 WIB. Persita sendiri mampu lebih banyak memegang bola pada 45 menit pertama, tetapi Persija bertahan dengan cukup baik.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Persija Jakarta memulai laga dengan langsung menyerang dan menekan pertahanan Persita. Peluang emas pun didapat skuad berjuluk Macan Kemayoran itu pun di dua menit awal laga.

Peluang didapat lewat aksi Aji Kusuma dan Ryo Matsumura. Namun, tendangan mereka belum bisa membuat bola bersarang ke gawang Persita.

Mendapati kondisi ini, Persita tak tinggal diam. Mereka pun berusaha membangun serangan juga. Beberapa kali tim tuan rumah melancarkan serangan balik, tetapi masih belum berbuah manis.

Setelah itu, Persita terlihat lebih banyak memegang bola. Kendali permainan pun berubah ke tim tuan rumah. Tekanan tinggi dari para penyerang tim berjuluk Pendekar Cisadane itu juga membuat Persija kesulitan mengalirkan bola dengan nyaman.

Sepanjang menit ke-30 hingga 40, skuad asuhan Luis Edmundo Duran kerap melancarkan serangan-serangan yang membahayakan lini pertahanan Persija. Sayangnya, penyelesaian akhir yang kurang baik masih membuat skor masih imbang 0-0 pada babak pertama ini.