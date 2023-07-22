Link Live Streaming Persita Tangerang vs Persija Jakarta di Liga 1 2023-2024: Misi Melesat ke Posisi 2 Klasemen!

LINK live streaming Persita Tangerang vs Persija Jakarta di Liga 1 2023-2024 dapat Anda klik di akhir artikel ini. Sesuai jadwal, laga big match pekan ke-4 tersebut bakal dilangsungkan di Indomilk Arena, Tangerang, pada hari ini, Sabtu (22/7/2023) pukul 15.00 WIB.

Kali ini, Macan Kemayoran -julukan Persija Jakarta- bertindak sebagai tim tamu saat melawat ke markas Pendekar Cisadane -julukan Persita Tangerang. Kendati demikian, pasukan Thomas Doll itu diprediksi bakal tampil habis-habisan.

Sebab, Persija Jakarta mengusung misi untuk melesat ke posisi ke-2 klasemen sementara Liga 1 2023-2024. Saat ini, Macan Kemayoran masih berada di peringkat ke-8 dengan 5 poin dari tiga laga yang sudah dilakoninya.

Jika mampu meraih kemenangan atas Persita Tangerang, Persija Jakarta akan mengoleksi 8 poin dan merangsek ke posisi ke-2 klasemen, menggeser Borneo FC yang baru mengumpulkan 7 poin. Namun, Witan Sulaeman dkk haram meremehkan Pendekar Cisadane.

Pada musim lalu, Persita Tangerang mampu memberi perlawanan sengit kepada Macan Kemayoran. Keduanya saling mengalahkan saat laga kandang masing-masing. Persija Jakarta menang 1-0 dan kalah 0-1 dari Persita Tangerang di laga keduanya.

Kendati demikian, pelatih Persija Jakarta, Thomas Doll, mengaku sudah melupakan statistik dan kekalahan Persija Jakarta di kandang Persita pada musim lalu. Dia yakin Andritany Ardhiyasa dan kolega kini mengalahkan Pendekar Cisadane.

"Hasil musim lalu sudah lewat, waktu itu kami kehilangan beberapa pemain ke timnas, waktu itu kami tidak full team. Akan tetapi, itu sudah lewat, memang memori itu tidak bagus untuk saya. Tapi, kalian tahu bagi saya statistik itu tidak penting," kata Thomas Doll dalam konferensi pers, Jumat 21 Juli 2023.

"Kalau kami menunjukkan performa bagus, bisa meraih kemenangan," tambahnya.