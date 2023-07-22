Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Bali United Ungkap Kunci Kesuksesan Kalahkan Arema FC meski Sempat Tertinggal

Avirista Midaada , Jurnalis-Sabtu, 22 Juli 2023 |14:01 WIB
Bali United Ungkap Kunci Kesuksesan Kalahkan Arema FC meski Sempat Tertinggal
Bali United kalahkan Arema FC setelah sempat tertinggal (Foto: Istimewa)
A
A
A

BALI United ungkap kunci kesuksesan kalahkan Arema FC meski sempat tertinggal. Sang kapten Ricky Fajrin mencetak dua gol selagi Elias Dolah mencetak satu gol hasil memanfaatkan bola kemelut.

Pelatih Stefano Cugurra mengatakan bahwa Bali United bisa menang karena ketenangan dan kesabaran. Padahal, timnya sempat tertinggal lewat gol Gustavo Almeida pada menit ke-14.

Arema FC vs Bali United

"Kita punya hasil bagus meskipun kebobolan lebih awal mereka cetak satu kosong. Sama bisa tetap tenang, tetap kerja keras," ujar Stefano Cugurra, sesuai pertandingan pada Jumat malam (21/7/2023) di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar Bali.

Pelatih yang akrab disapa Teco tersebut mengakui bahwa laga kontra Arema FC tidaklah mudah. Namun, berkat ketenangan, Bali United mampu mengambil alih permainan dan menyamakan skor menjadi 1-1.

"Hari ini babak pertama kita semua imbang kita lebih menyerang, lebih kontrol pertandingan, mereka lebih serangan balik. Di babak kedua kita tambah dua gol, sangat bagus buat kita bisa naik dari peringkat 15," ungkap pelatih asal Brasil ini.

Teco juga memuji penampilan Ricky Fajrin yang mampu tampil baik ketika diturunkan sebagai gelandang bertahan. Posisi itu baru baginya, namun Ricky mengaku siap menjalani peran barunya.

Benar saja, kehadiran Ricky Fajrin di breaker yang biasanya bermain di bek kiri maupun bek tengah mampu memutus aliran bola dari tengah lawan. Naluri menyerangnya sebagai bek sayap juga mendapatkan momen ketika sepak pojok yang berujung terciptanya dua gol.

 BACA JUGA:

"Di Bali tim butuh gelandang bertahan memperkuat marking juga, dengan penguasaan bola juga, dia lebih bagus, waktu dia latih bagus, saya juga bicara sama dia bisa bantu lawan Arema. Kita tahu Arema punya kekuatan playmaker kaki kiri bagus, itu makanya kita marking hari ini," terangnya.

Pertandingan Arema FC melawan Bali United berakhir dengan kemenangan tim tamu Bali United. Serdadu Tridatu - julukan Bali United yang bermain tandang serasa kandang mampu membalikkan keadaan usai tertinggal 0 - 1 melalui sundulan Gustavo Almeida menit 14.

Halaman:
1 2
      
