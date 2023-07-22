Breaking News: I Putu Gede Pamit Usai Arema FC Gagal Menang Empat Laga Beruntun

I Putu Gede pamit usai Arema FC gagal mennang empat laga beruntun di Liga 1 2023-2024. Keputusan tersebut diambil olehnya setelah Arema menderita kekalahan pada Jumat (21/7/2023) malam WIB di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Bali.

"Kami sudah bicara setelah pertandingan, kami menghormati keputusan Coach Putu, beliau memilih untuk tidak lagi bersama Arema FC," ungkap manajer tim Arema FC, Wiebie Dwi Andriyas melalui keterangan tertulisnya, pada Sabtu (22/7/2023).

Manajemen Arema FC pun berterima kasih kepada pelatih kelahiran Surabaya itu. Wibie mengatakan bahwa ia sebenarnya ingin I Putu Gede masih bersama tim, namun sang pelatih mengambil keputusan ini.

"Kami ucapkan terimakasih kepada Coach Putu, kami sangat menghormati keputusan yang diambil. Di sepak bola sebenarnya hal-hal ini yang sangat tidak diinginkan tapi akhirnya harus benar-benar terjadi," jelasnya.

Wiebie menuturkan bahwa ini adalah fase berat yang dihadapi oleh tim Singo Edan diawal kompetisi Liga 1 2023-2024. Kans Arema FC untuk lebih baik lagi memang masih terbuka. Diawal-awal musim ini grafik yang ditunjukkan oleh Arema FC masih belum stabil, faktor cedera dan adaptasi pemain menjadi evaluasi tersendiri. Ia menilai ada potensi tim ini untuk naik dan bisa lebih baik lagi.

"Awal-awal musim ini cukup berat bagi Arema FC. Namun kami melihat ada progres yang terus naik dari sisi permainan. Ada hal-hal memiliki potensi untuk tim ini bisa lebih baik lagi," pungkasnya.