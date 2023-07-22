Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Breaking News: I Putu Gede Pamit Usai Arema FC Gagal Menang Empat Laga Beruntun

Avirista Midaada , Jurnalis-Sabtu, 22 Juli 2023 |13:02 WIB
Breaking News: I Putu Gede Pamit Usai Arema FC Gagal Menang Empat Laga Beruntun
I Putu Gede pamitan kepada Arema FC (Foto: Instagram/wiebie_andriyas76)
A
A
A

I Putu Gede pamit usai Arema FC gagal mennang empat laga beruntun di Liga 1 2023-2024. Keputusan tersebut diambil olehnya setelah Arema menderita kekalahan pada Jumat (21/7/2023) malam WIB di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Bali.

"Kami sudah bicara setelah pertandingan, kami menghormati keputusan Coach Putu, beliau memilih untuk tidak lagi bersama Arema FC," ungkap manajer tim Arema FC, Wiebie Dwi Andriyas melalui keterangan tertulisnya, pada Sabtu (22/7/2023).

I Putu Gede

Manajemen Arema FC pun berterima kasih kepada pelatih kelahiran Surabaya itu. Wibie mengatakan bahwa ia sebenarnya ingin I Putu Gede masih bersama tim, namun sang pelatih mengambil keputusan ini.

"Kami ucapkan terimakasih kepada Coach Putu, kami sangat menghormati keputusan yang diambil. Di sepak bola sebenarnya hal-hal ini yang sangat tidak diinginkan tapi akhirnya harus benar-benar terjadi," jelasnya.

Wiebie menuturkan bahwa ini adalah fase berat yang dihadapi oleh tim Singo Edan diawal kompetisi Liga 1 2023-2024. Kans Arema FC untuk lebih baik lagi memang masih terbuka. Diawal-awal musim ini grafik yang ditunjukkan oleh Arema FC masih belum stabil, faktor cedera dan adaptasi pemain menjadi evaluasi tersendiri. Ia menilai ada potensi tim ini untuk naik dan bisa lebih baik lagi.

"Awal-awal musim ini cukup berat bagi Arema FC. Namun kami melihat ada progres yang terus naik dari sisi permainan. Ada hal-hal memiliki potensi untuk tim ini bisa lebih baik lagi," pungkasnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/15/49/3034272/berdasarkan-komdis-pssi-persija-jakarta-dan-persib-bandung-jadi-klub-yang-paling-sering-lakukan-pelanggaran-di-liga-1-2023-2024-f0FWjw8Onw.jpg
Berdasarkan Komdis PSSI, Persija Jakarta dan Persib Bandung Jadi Klub yang Paling Sering Lakukan Pelanggaran di Liga 1 2023-2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/49/3022387/pencinta-vespa-bek-persib-bandung-rezaldi-hehanussa-mudik-ke-ciputat-dengan-motor-kesayangannya-YqazojjlDx.jpg
Pencinta Vespa, Bek Persib Bandung Rezaldi Hehanussa Mudik ke Ciputat dengan Motor Kesayangannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/16/49/3022351/liburan-ke-pantai-pangandaran-3-pemain-persib-bandung-pilih-kendarai-sepeda-motor-Ddclf6uAlX.jpg
Liburan ke Pantai Pangandaran, 3 Pemain Persib Bandung Pilih Kendarai Sepeda Motor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/14/49/3021689/breaking-news-persija-jakarta-dan-thomas-doll-resmi-berpisah-0uZsavkidW.jpeg
Breaking News: Persija Jakarta dan Thomas Doll Resmi Berpisah!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/05/11/1640643/hasil-drawing-piala-asia-futsal-2026-indonesia-satu-grup-dengan-korea-selatan-zeb.webp
Hasil Drawing Piala Asia Futsal 2026: Indonesia Satu Grup dengan Korea Selatan
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/08/04/marcus_rashford.jpg
Marcus Rashford Bersinar di Barcelona, Enam Klub Eropa Berebut Tanda Tangannya
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement