HOME BOLA LIGA INDONESIA

Dibantai 0-3, Pelatih Persik Kediri Akui Dewa United Memang Pantas Menang

Muhammad Gazza , Jurnalis-Sabtu, 22 Juli 2023 |12:34 WIB
Dibantai 0-3, Pelatih Persik Kediri Akui Dewa United Memang Pantas Menang
Marcelo Ropside sebut Dewa United pantas menang atas Persik Kediri (Foto: MPI/Muhammad Gazza)
A
A
A

DIBANTAI 0-3, Pelatih Persik Kediri Marcelo Ropside akui Dewa United memang pantas menang. Menurut Marcelo Ropside, Persik Kediri layak dihukum karena melakukan kesalahan hingga mudah dibobol.

Persik Kediri kecolongan di babak pertama pada menit ke-12 setelah Rohit Chand salah mengoper. Egy Maulana Vikri kemudian merebut bola dan sukses membobol gawang Kurnia Ajie.

Dewa United vs Persik Kediri

Pada babak kedua, Persik beberapa kali menekan pertahanan Dewa United, tetapi justru mereka yang kemudian terancam gawangnya. Dua gol Alex Martins pada 45 menit terakhir membuat Persik menelan kekalahan 0-3.

"Pertandingan yang bagus. Kami mempersiapkan diri untuk melewati laga yang sulit. Babak pertama saya pikir pertandingan seimbang, tetapi saya pikir kami melakukan kesalahan dan kebobolan," tutur Ropside seusai laga di Indomilk Arena, Tangerang, Jumat (21/7/2023).

Ropside juga menambahkan bahwa Dewa United bermain bertahan dengan sangat baik. Hal itu membuat skuad anak-anak asuhannya kesulitan menembus pertahanan tim asuhan Jan Olde Riekerink.

Halaman:
1 2
      
