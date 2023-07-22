Meski Tampil Tandang, 3 Poin Jadi Harga Mati bagi Persija Jakarta di Laga Kontra Persita Tangerang

MESKI tampil tandang, tiga poin jadi harga mati bagi Persija Jakarta di laga kontra Persita Tangerang. Laga lanjutan Liga 1 2023-2024 di Stadion Indomilk Arena, Sabtu (22/7/2023) pukul 15.00 WIB.

Macan Kemayoran – julukan Persija – saling mengalahkan dengan Persita pada musim lalu. Dari dua kesempatan, laga selalu berakhir dengan skor 1-0 dan masing-masing tim kebagian menang sekali.

Pelatih Thomas Doll mengaku sudah melupakan kekalahan Persija di markas Persita pada musim lalu. Sang pelatih asal Jerman meyakini bahwa Andritany Ardhiyasa dan kolega telah tampil dengan jauh lebih baik jelang hadapi Pendekar Cisadane – julukan Persita.

"Hasil musim lalu sudah lewat, waktu itu kami kehilangan beberapa pemain ke timnas, waktu itu kami tidak full team. Akan tetapi, itu sudah lewat, memang memori itu tidak bagus untuk saya. Tapi kalian tahu bagi saya statistik itu tidak penting," ucap Thomas Doll dalam konferensi pers, Jumat (21/7/2023).

Menurut Doll, timnya berada dalam kondisi kepercayaan diri tinggi. Sebab, Persija baru saja meraih kemenangan perdananya di Liga 1 2023-2024 dengan menggilas Bhayangkara FC 4-1.