Jelang Laga Persita Tangerang vs Persija Jakarta, Thomas Doll Tak Harapkan Pertandingan yang Mudah

JELANG laga Persita Tangerang vs Persija Jakarta, Thomas Doll tak harapkan pertandingan yang mudah. Pelatih asal Jerman itu meyakini bahwa Macan Kemayoran – julukan Persija – akan menghadapi laga yang sulit.

Persija Jakarta melawat ke markas Persita Tangerang, Indomilk Arena, pada Sabtu (22/7/2023) pukul 15.00 WIB nanti. Persija dipastikan belum diperkuat pemain asing teranyarnya, Oliver Bias, yang masih belum fit.

"Kami tahu ini akan menjadi pertandingan yang sulit karena mereka ada di peringkat ketiga (kelima saat artikel ini ditulis). Mereka memiliki permulaan yang bagus untuk memenangi pertandingan," kata Doll dalam konferensi pers, Jumat (21/7/2023).

Namun begitu, Thomas Doll mengatakan bahwa persiapan Persija berjalan dengan baik. Dia menyebut bahwa para pemain siap untuk menghadapi Persita dalam laga hari ini.

"Persiapannya hanya selalu latihan dengan baik. Setelah pertandingan bagus melawan Bhayangkara FC, pemain kami merasa dalam kondisi yang bagus pada sesi latihan dengan banyak motivasi," ujar Doll.