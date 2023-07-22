Tanda-Tanda Kim Do-hoon Jadi Pelatih Persib Bandung Selanjutnya Gantikan Luis Milla

TANDA-tanda Kim Do-hoon jadi pelatih Persib Bandung selanjutnya gantikan Luis Milla akan diulas Okezone. Salah satu tandanya, Maung Bandung -julukan Persib Bandung- mengunggah sebuah postingan yang berkaitan dengan nama sang pelatih asal Korea Selatan tersebut.

Sebagaimana diketahui, Kim Do-hoon selalu dikait-kaitkan dengan Persib Bandung setelah tim berjuluk Maung Bandung itu mengalami kekosongan di kursi pelatih kepala. Terpatnya setelah Persib Bandung berpisah dengan Luis Milla yang mengundurkan diri dari jabatannya pada Sabtu (15/7/2023).

Sejauh ini, sudah muncul beberapa tanda Kim Do-hoon akan jadi pelatih Persib Bandung selanjutnya untuk gantikan Luis Milla. Pertama, Maung Bandung mengunggah foto tiga pemain yang namanya berakhir dengan kata "do" yakni Zalnando, Edo, dan Dado (Dedi Kusnandar).

"Let's "DO" it. (Edo Febriansah, Zalnando, Dado)," tulis keterangan unggahan Persib Bandung di akun Instagram resminya jelang laga kontra PSM Makassar, dikutip Sabtu (22/7/2023).

Gara-gara unggahan tersebut, fans Persib Bandung menduga bahwa Maung Bandung akan menunjuk Kim Do-hoon merujuk pada foto di atas. Penulisan kata "DO" di atas dianggap sebagai kode bahwa kata itu merujuk kepada Kim Do-hoon.

"Curiga pelatih baru Persib Kim "Do" hoon," tulis komentar akun TikTok @minball2232.

"Udah ada hilal sih di postingan Persib, tanda-tandanya mirip pas "Lets Move" dan yangg datang Luis Mila,, sekarang "Do" (Kim Do-hoon)," timpal akun @Sakahayang.

"Lihat aja postingan Persib yang baru Lets "DO" it," balas akun @PisangBakar.

Bahkan, di antaranya banyak Bobotoh yang mengamini agar pelatih asal Korea Selatan itu menangani Maung Bandung di Liga 1 2023-2024. Mereka pun memprediksi Kim Do-hoon akan segera diperkenalkan Persib Bandung dalam waktu dekat.