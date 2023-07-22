Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Erick Thohir Kunjungi Markas Persija untuk Pantau Seleksi Pemain Timnas Indonesia U-17

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Sabtu, 22 Juli 2023 |09:13 WIB
Erick Thohir Kunjungi Markas Persija untuk Pantau Seleksi Pemain Timnas Indonesia U-17
Erick Thohir sedang memantau seleksi Timnas Indonesia U-17 (Foto: MPI/Andri Bagus)
ERICK Thohir kunjungi markas Persija Jakarta untuk pantau seleksi pemain Timnas Indonesia U-17. Seleksi di Persija Training Ground, Sawangan, Depok, pada Sabtu (22/7/2023) merupakan bagian dari rangkaian pencarian pemain muda berbakat di 12 kota.

Pantauan MNC Portal di lokasi, Ketua Umum PSSI Erick Thohir hadir untuk memberikan semangat kepada para pemain yang menjalani selesi. Tak hanya itu, dia pun menyempatkan diri berbincang dengan sejumlah pemain.

Seleksi Timnas Indonesia U-17

Direktur Utama PT Liga Indonesia Baru (LIB) Ferry Paulus nampak bersamanya di lokasi. Seleksi itu sendiri dipimpin langsung oleh pelatih Timnas Indonesia U-20, Indra Sjafri.

Kabarnya, ada seratusan pemain yang mengikuti seleksi itu. Pemain itu dari tim binaan Persija dan Asosiasi Provinsi (Asprov) DKI Jakarta.

Namun, di sekitar lokasi, nyatanya ada para pemain lain yang ingin ikut seleksi. Jumlah mereka ada puluhan pada awalnya, namun hanya bisa menyaksikan para pemain yang terdaftar saat melakukan seleksi.

Halaman:
1 2
      
