HOME BOLA LIGA INDONESIA

Arema FC Tak Pernah Menang dari 4 Laga Liga 1 2023-2024, Joko Susilo Bakal Dipecat?

Avirista Midaada , Jurnalis-Sabtu, 22 Juli 2023 |07:49 WIB
Arema FC Tak Pernah Menang dari 4 Laga Liga 1 2023-2024, Joko Susilo Bakal Dipecat?
Arema FC dikalahkan Bali United 1-3 (Foto: Istimewa)
A
A
A

AREMA FC tak pernah menang dari empat laga Liga 1 2023-2024, nasib pelatih Joko Susilo kini dipertanyakan. Sebab, ada poin pemecatan yang bisa diambil manajemen Arema jika sang pelatih meraih hasil minor empat laga beruntun.

Joko Susilo mengonfirmasi adanya klausul tersebut. Oleh karena itu, dia pasrah jika manajemen memilih menghentikan kerja sama dengannya usai menderita tiga kekalahan dari empat laga tersebut.

 Arema FC vs Bali United

"Tentu kita tahu itu, kita harus bagaimana pengurus juga tahu itu harus bagaimana, situasi ini agar kembali normal lagi," kata Joko Susilo seusai pertandingan pada Jumat malam (21/7/2023) di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar Bali.

Pelatih yang akrab disapa Getuk tersebut menjelaskan bahwa timnya sebenarnya tak punya masalah secara kondisi. Namun demikian, timnya belum bisa meraih hasil positif dari empat laga teranyar. Alhasil, ia pun memasrahkan hasilnya kepada manajemen dengan melakukan evaluasi.

"Sebetulnya secara tim kami tidak ada masalah, secara hasil kami masalah besar. Dan ini yang harus dievaluasi tentu pengurus akan paham bagaimana untuk mengatasi ini semua," ujarnya.

"Manajemen akan evaluasi setelah pertandingan ini, toh nanti hasilnya situasinya gimana itu nanti yang baru akan kita melangkah ke selanjutnya," imbuhnya.

Posisi Joko Susilo sendiri di Arema FC didapuk menjadi pelatih bersama I Putu Gede. Duet pelatih lokal ini diharapkan saling mengisi bersama sejumlah legenda Arema lainnya seperti Kuncoro.

Di sisi lain, kabar mengejutkan mulai berembus dari manajer tim Arema FC, Wibie Dwi Andriyas. Di Instagram pribadinya, sang manajer mengisyaratkan pemberhentian kerja sama dengan Joko Susilo. Namun, apakah yang dimaksud penghentian kerja sama dengan pelatih tim, hingga belum dapat dikonfirmasi.

"Perjalanan ini memang cukup berat untuk dilalui. Tapi seorang pejuang tak akan kalah hanya karena satu rintangan. Terima kasih coach atas perjuangannya. Banyak momen yang dilewati bersama baik susah, senang, bahagia hingga berlinang air mata. Keputusan ini memang berat tapi percayalah akan ada tantangan besar selanjutnya," tulis Wibie dalam instagram pribadinya @wiebie_andriyas76, yang dilihat sesaat setelah Arema FC kalah melawan Bali United.

Pada unggahannya Wibie juga menuliskan ucapan perpisahan dan mendoakan pelatih tetap menjadi pelatih hebat di masa depan. Tetapi tak diketahui pasti maksud unggahan sang manajer, karena hingga berita ini ditulis belum ada respons apa pun setelah mencoba dikonfirmasi.

Halaman:
1 2
      
