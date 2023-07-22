Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Saksikan Laga Dewa United vs Persik Kediri, Shin Tae-yong Kebanjiran Permintaan Foto Bareng

Maulana Yusuf , Jurnalis-Sabtu, 22 Juli 2023 |06:49 WIB
Saksikan Laga Dewa United vs Persik Kediri, Shin Tae-yong Kebanjiran Permintaan Foto Bareng
Shin Tae-yong saksikan laga antara Dewa United vs Persik Kediri di Liga 1 2023-2024 (Foto: PSSI)
SAKSIKAN laga Dewa United vs Persik Kediri, Shin Tae-yong kebanjiran permintaan foto bareng. Dalam video yang beredar, pelatih Timnas Indonesia itu diburu sejumlah suporter Tangsel Warriors -julukan Dewa United- yang ingin berfoto dengannya di dalam stadion.

Sebagaimana diketahui, Dewa United berhasil mengalahkan Persik Kediri 3-0 di pekan keempat Liga 1 2023-2024. Pertandingan tersebut berlangsung pada Jumat (21/7/2023) malam WIB di Stadion Indomilk Arena, Tangerang.

Egy Maulana Vikri

Gol-gol kemenangan Tangsel Warriors dicetak oleh Egy Maulana Vikri di menit 12 dan brace dari Alex Martins pada menit ke-58 dan ke-61. Berkat kemenangan ini, Dewa United kokoh di puncak klasemen sementara Liga 1 2023-2024 dengan 10 poin.

Menariknya, Shin Tae-yong turut menyaksikan laga antara Dewa United vs Persik Kediri di Stadion Indomilk Arena. Dalam unggahan video akun TikTok @mcs1603, terlihat Shin Tae-yong diserbu sejumlah suporter Dewa United yang meminta foto bareng di dalam stadion.

Shin Tae-yong

"Suporter Dewa United foto bareng Shin Tae-yong. Nonton langsung pertandingan Liga 1 2023/2024 antara Dewa United vs Persik, Shin Tae-yong diburu suporter Dewa United yang mau foto," tulis keterangan akun TikTok @mcs1603, dikutip Sabtu (22/7/2023).

Usut punya usut, Shin Tae-yong menyaksikan laga Dewa United vs Persik Kediri dengan tujuan memantau pemain untuk memperkuat Timnas Indonesia senior dan U-23. Sebab, Shin Tae-yong memiliki agenda padat dalam waktu dekat ini.

