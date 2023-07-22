Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Luis Milla Buka Suara Setelah Tiba di Spanyol, Bikin Patah Hati Suporter Persib Bandung!

Reinaldy Darius , Jurnalis-Sabtu, 22 Juli 2023 |05:54 WIB
Luis Milla Buka Suara Setelah Tiba di Spanyol, Bikin Patah Hati Suporter Persib Bandung!
Luis Milla memutuskan untuk meninggalkan Persib Bandung (Foto: Instagram/luismillacoach)
A
A
A

LUIS Milla buka suara setelah tiba di Spanyol. Perkataan pelatih berusia 57 tahun tersebut bisa membuat patah hati para suporter Persib Bandung.

Pelatih asal Spanyol itu mengambil keputusan mendadak pada Sabtu pekan lalu, tepatnya pada tanggal 15 Juli 2023. Luis Milla memutuskan untuk mengundurkan diri dari kursi kepelatihan Persib Bandung setelah gagal mempersembahkan satu pun kemenangan dari tiga laga pembuka Liga 1 2023-2024.

Luis Milla

Namun, manajemen Persib Bandung menyebut bahwa sang pelatih memilih mengundurkan diri karena masalah keluarga. Kini, Luis Milla diketahui sudah kembali ke Spanyol dan buka suara setelah pengunduran dirinya.

Eks pelatih Timnas Indonesia itu mengutarakan rasa terima kasihnya kepada Persib Bandung. Tak hanya kepada klub, melainkan juga para fans, Bobotoh, yang telah memberikan dukungan kepadanya.

“Kepada keluarga Persib tersayang. Setelah beberapa hari beristirahat dan berefleksi di Spanyol, saya ingin mengekspresikan rasa syukur terdalam kepada semua member dalam klub: manajemen, staf klub, para fans luar biasa, Bobotoh untuk rasa sayang dan dukungan yang mereka berikan kepada kami selama dua musim terakhir dan yang terpenting, para pemain,” kata Milla dalam unggahannya di akun Instagram pribadinya, @luismillacoach.

“Itu merupakan sebuah kehormatan dan keistimewaan luar biasa untuk memimpin keluarga ini dan membagikan setiap kebahagiaan dan tantangan,” tambahnya.

Halaman:
1 2
      
