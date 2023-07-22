Hasil Stevenage vs Ipswich Town: Main sebagai Starter, Elkan Baggott Gagal Selamatkan Ipswich Town dari Kekalahan 1-2

HERTFORDSHIRE – Pemain Tim Nasional (Timnas) Indonesia, Elkan Baggott, gagal membantu timnya Ipswich Town meraih kemenangan kala berjumpa Stevenage di laga uji coba yang baru saja berakhir pada Sabtu (22/7/2023) malam WIB. Bermain sebagai starter, Elkan Baggott cs tumbang dengan skor tipis 1-2.

Bermain di Lamex Stadium, Hertfordshire, Ipswich Town tampil dengan susah payah menghadapi tim tamu. Bahkan Ipswich Town langsung tertinggal 0-1 saat laga baru berjalan lima menit.

Gol Stevenage pun dicetak oleh Jamie Reid. Setelah kebobolan, Ipswich Town berusaha bangkit.

Akan tetapi, pada 45 menit pertama usaha Elkan Baggott dan kawan-kawan tak membuahkan hasil. Jadi, mereka pun menutup babak pertama dengan kondisi tertinggal 0-1 dari Stevenage.

Memasuki babak kedua, lagi-lagi Ipswich Town kebobolan cepat. Tepatnya ketika babak kedua baru berjalan empat menit, gawang Elkan Baggott pun dibobol lagi.

Kali ini giliran pemain Stevenage, Ben Thompson yang mencatatkan namaya di papan skor. Tertinggal 0-2 membuat Ipswich Town terus mencoba menyerang.