Jadwal Manchester City di Tur Pramusim 2023-2024: Lawan Klub dari Rival Negara Shin Tae-yong hingga Atletico Madrid!

JADWAL Manchester City di tur pramusim 2023-2024 akan diulas Okezone di artikel ini. The Citizens -julukan Manchester City- akan melakukan sejumlah laga uji coba, mulai dari lawan klub dari rival negara Shin Tae-yong hingga Atletico Madrid!

Manchester City saat ini bisa dibilang sebagai klub terbaik di Eropa sekaligus dunia. Pasalnya, klub yang bermarkas di Etihad Stadium itu telah meraih prestasi gemilang dengan memenangkan treble winners pada musim 2022-2023.

Tercatat, Manchester City sukses memborong tiga gelar sekaligus, yakni juara Liga Champions 2022-2023, Liga Inggris 2022-2023, Piala FA 2022-2023. Kesuksesan itu membuat The Citizens di bawah asuhan Josep Guardiola akan mengikuti tujuh kompetisi musim 2023-2024 ini.

Ketujuh turnamen itu adalah Liga Inggris, Piala FA, Piala Liga Inggris, FA Community Shield, Liga Champions Eropa, Piala Super Eropa, dan Piala Dunia Klub FIFA pada musim 2023-2024. Khusus untuk Piala Super Eropa dan Piala Dunia Klub, ini akan menjadi debut Man City.

Namun pada musim 2023-2024 ini, Manchester City pertama kalinya akan tampil tanpa gelandang Jerman dan kapten klub, İlkay Gundogan, sejak 2015–2016. Dia hengkang ke Barcelona di akhir kontraknya pada bursa transfer musim panas 2023 ini.

Kendati demikian, Manchester City telah mengumumkan pada 20 April 2023 bahwa mereka akan menjalani tur ke Asia, yakni ke Jepang dan Korea Selatan, pada Juli 2023. Hal itu sebagai bagian dari persiapan tim menatap musim 2023-2024.

Tur ini adalah pertama kalinya bagi Manchester City mengunjungi Korea Selatan sejak 1976. Sebelum terbang ke Korea Selatan, pasukan Guardiola akan lebih dulu berkunjung ke Jepang.

Di Negeri Sakura -julukan Jepang, Manchester City akan melawan klub dari rival negara pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong. Sebagai informasi, Jepang sendiri merupakan rival Timnas Korea Selatan, termasuk saat ditangani oleh Shin Tae-yong.