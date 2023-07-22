Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Percaya Diri Usai Jadi Kapten Wolverhampton Wanderers U-21, Justin Hubner Ragu Perkuat Timnas Indonesia!

Ramdani Bur , Jurnalis-Sabtu, 22 Juli 2023 |06:38 WIB
Percaya Diri Usai Jadi Kapten Wolverhampton Wanderers U-21, Justin Hubner Ragu Perkuat Timnas Indonesia!
Justin Hubner ragu bisa memperkuat Timnas Indonesia. (Foto: Instagram/@justinhubner5)
A
A
A

PERCAYA diri usai menjadi kapten Wolverhampton Wanderers U-21, Justin Hubner ragu memperkuat Timnas Indonesia! Pesepakbola 19 tahun ini dalam satu minggu terakhir mengeluarkan dua unggahan di akun Instagram-nya, @justinhubner5.

Dalam unggahan pertamanya, Justin Hubner membagikan foto dirinya menjadi kapten Wolverhampton Wanderers U-21 yang tengah menjalani pemusatan latihan di Slovakia. Dalam caption yang ditulis, Justin Hubner mengaku lebih suka banyak bertindak ketimbang berbicara.

Justin Hubner

Setelah itu, Justin Hubner kembali membagikan momen bermain bersama Wolverhampton Wanderers U-21. Ia menulis caption “terlalu mudah” yang seakan menunjukan dirinya menikmati masa pramusim Wolverhampton Wanderers U-21 di Slovakia.

Akun Instagram @iwan_bams46 pun menaruh komentar diunggahan Justin Hubner di atas. Ia optimistis Justin Hubner bakal memilih Indonesia sebagai tim nasional yang dibela.

“Saya yakin Anda (Justin Hubner) tetap memilih Timnas Indonesia,” tulis akun di atas.

Justin Hubner

Komentar itu pun dibalas Justin Hubner. Akan tetapi, Justin Hubner memasang emoji wajah melas, seakan tak yakin bisa membela Timnas Indonesia lagi.

