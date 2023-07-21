Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Manchester United Tertarik dengan Sofyan Amrabat, Bos Fiorentina Bilang Begini

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Jum'at, 21 Juli 2023 |21:46 WIB
Manchester United Tertarik dengan Sofyan Amrabat, Bos Fiorentina Bilang Begini
Pemain Fiorentina, Sofyan Amrabat diisukan dilirik Manchester United. (Foto: Instagram/sofyanamrabat)
FLORENCE Manchester United dikabarkan tertarik dengan penggawa Fiorentina, Sofyan Amrabat. Namun, nyatanya sejauh ini isu tersebut hanya rumor belaka karena nyatanya pihak Fiorentina mengaku belum mendapatkan penawaran resmi dari pihak Setan Merah.

Hal itu dikonfirmasi langsung oleh bos Fiorentina, Joe Barone. Ia menegaskan Man United belum ada pergerakan apapun untuk mencoba merekrut Amrabat.

Ya, dalam beberapa hari terakhir, Man United memang dikabarkan tertarik membawa Amrabat ke Old Trafford. Beredar kabar bahwa tim berjuluk Setan Merah itu telah mengajukan tawaran kepada Fiorentina untuk transfer gelandang berpaspor Maroko tersebut.

Kabarnya, Man United melakukan penawaran sebesar 25 juta poundsterling atau sekitar Rp482 miliar untuk Amrabat. Akan tetapi, kubu Fiorentina membantah laporan yang beredar tersebut. Barone menjelaskan bahwa sampai saat ini pihaknya belum menerima penawaran resmi apapun untuk pemainnya.

Sofyan Amrabat

“Amrabat sangat terikat dengan tim dan juga dengan saya. Kami berbicara dalam bahasa Inggris dan kami berbicara hampir setiap hari,” kata Barone kepada Sky Sport Italia, dilansir dari Metro, Jumat (21/7/2023).

“Saat ini belum ada yang resmi (penawaran), saya mengatakan kepadanya untuk gabung tim dengan penuh konsentrasi karena dia adalah pemain Fiorentina,” lanjutnya.

Halaman:
1 2
      
