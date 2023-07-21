Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

3 Pesepakbola Top Korea Selatan yang Sekarang Berkarier di Klub Raksasa Eropa, Nomor 1 Baru Gabung PSG

Cita Najma Zenitha , Jurnalis-Jum'at, 21 Juli 2023 |22:03 WIB
3 Pesepakbola Top Korea Selatan yang Sekarang Berkarier di Klub Raksasa Eropa, Nomor 1 Baru Gabung PSG
3 Pesepakbola Top Korea Selatan yang Sekarang Berkarier di Klub Raksasa Eropa. (Foto: Instagram/hm_son7)
A
A
A

TERDAPAT pesepakbola top Korea Selatan yang sekarang berkarier di klub Raksasa Eropa menarik untuk dikulik. Hal ini membuktikan Korea Selatan menjadi salah satu lumbung bakat sepakbola Asia.

Seiring perkembangannya sepakbola global, beberapa pesepakbola top Korea Selatan telah berhasil mencatatkan namanya dalam klub Benua Biru. Keahlian dan dedikasi mereka yang luar biasa mengangkat nama negara mereka di panggung internasional.

Berikut adalah 3 pesepakbola top Korea Selatan yang sekarang berkarier di klub raksasa Eropa musim 2023-2024. Siapa saja mereka? Tentunya nama-nama berikut bukanlah orang sembarangan.

3. Son Heung-min (Tottenham Hotspur)

Son Heung-min

Sosok Son Heung-min telah menjadi ikon sepakbola Korea Selatan yang bermain di bermain di klub raksasa Tottenham Hotspur. Pesepakbola 31 tahun itu memiliki kareir gemilang bersama Spurs sejak musim 2015.

Klub Liga Inggris itu mendatangkan Son Heung-min dari Leverkusen dengan tebusan 22 juta euro atau senilai Rp 368 miliar. Kemampuan Son Heung-min yang sangat luar biasa membuatnya dilirik oleh klub Liga Arab Saudi, Al-Ittihad jelang musim transfer 2023-2024.

Tidak tanggung-tanggung, Al-Ittihad rela menggelontorkan dana 51 juta pound atau sekira Rp 979 miliar untuk mendatangkan Son Heung-min. Namun, pemain kelahiran Gangwon, Korea Selatan itu justu meloka mentah-mentah.

Halaman:
1 2
      
