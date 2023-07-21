Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Begini Nasib Ferry Rotinsulu Mantan Kiper Timnas Indonesia yang Jadi Petani Sawit

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Jum'at, 21 Juli 2023 |21:27 WIB
Begini Nasib Ferry Rotinsulu Mantan Kiper Timnas Indonesia yang Jadi Petani Sawit
Kiper legendaris Timnas Indonesia, Ferry Rotinsulu. (Foto: Instagram/ferry.rotinsulu)
BEGINI nasib Ferry Rotinsulu, mantan kiper Timnas Indonesia yang jadi petani sawit. Ya, pecinta sepakbola Tanah Air tentu mengenal sosok penjaga gawang legendaris, Ferry Rotinsulu.

Ferry Rotinsulu merupakan pemain kelahiran Palu, 28 Desember 1982. Semasa kecil hingga remaja, Ferry memulai perjalanan kariernya sebagai pemain sepakbola dengan mengikuti berbagai turnamen pemuda di daerahnya.

Bermula dari sana, Ferry kemudian mendapat kesempatan untuk bergabung bersama tim asal kota kelahirannya, Persipal Palu. Selama dua musim membela Persipal, Ferry menampilkan penampilan yang sangat apik.

Penampilan apiknya bersama Persipal kemudian membawanya direkrut oleh Persijatim Solo FC. Baru setahun berseragam Persijatim, tim ini kemudian dibeli oleh pengusaha asal Sumatera Selatan sehingga namanya berganti menjadi Sriwijaya FC dan bermarkas di Palembang.

Ferry Rotinsulu

Meski telah berganti nama dan kepemilikan, Ferry Rotinsulu tidak pernah kehilangan tempatnya dalam tim. Dirinya bahkan mampu bertahan hingga 10 tahun lamanya dengan catatan 188 penampilan serta mempersembahkan 2 gelar Indonesia Super League (ISL) dan 3 gelar Piala Indonesia.

Pencapaiannya bersama klub berjuluk Laskar Wong Kito ini, lantas membuat Ferry Rotinsulu sampai disebut sebagai salah satu penjaga gawang terbaik Indonesia kala itu.

Sayangnya, penampilan apiknya bersama Sriwijaya belum cukup untuk membawanya mendapat banyak caps bersama Timnas Indonesia. Tercatat, pemain berpostur 182 cm ini hanya 7 kali merasakan bermain dengan jersey Timnas Indonesia.

Halaman:
1 2
      
