HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Saksikan Pertandingan Big Match Antara Bintang Timur Surabaya vs Cosmo JNE dan Halus FC vs Unggul FC di MNCTV

MNC Media , Jurnalis-Jum'at, 21 Juli 2023 |20:52 WIB
Saksikan Pertandingan Big Match Antara Bintang Timur Surabaya vs Cosmo JNE dan Halus FC vs Unggul FC di MNCTV
Jadwal Liga Futsal Profesional 2022-2023 pekan ini. (Foto: MNC Media)
A
A
A

LIGA Futsal Profesional 2022-2023 kini telah memasuki pekan ke-18. Seluruh tim bersaing untuk meraih hasil maksimal menduduki papan atas klasemen sementara.

MNCTV menayangkan secara langsung dua pertandingan antara Bintang Timur Surabaya vs Cosmo JNE pada Sabtu, 22 Juli 2023, pukul 11.45 WIB dan Halus FC Jakarta vs Unggul FC Malang pada pukul 14.00 WIB yang digelar di GOR Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur.

Pertandingan-pertandingan Liga Futsal Profesional lainnya juga dapat disaksikan di Sportstars, Vision+, dan RCTI+. Menayangkan empat pertandingan di pekan ke-18, antara Giga FC vs Sadakata United pada pukul 10.00 WIB, Bintang Timur Surabaya vs Cosmo JNE pukul 12.00 WIB, Halus FC vs Unggul FC pukul 14.00 WIB, dan Fafage Vamos FC vs IPC Pelindo pukul 16.00 WIB.

Bintang Timur Surabaya sebagai pemuncak klasemen sementara telah mengoleksi 44 poin, berusaha untuk meraih hasil maksimal di pekan ke-18 untuk memperlebar jarak dari Black Steel FC Papua di peringkat ke-2.

Jadwal Liga Futsal Profesional 2022-2023

Bintang Timur Surabaya yang dihuni para pemain bintang , seperti Dieguinho, Adriansyah Runtuboy, Firman Ardiansyah, dan Samuel Eko bertekad untuk mencuri 3 angka menghadapi Sadakata United yang berada di dasar klasemen.

Sedangkan di pertandingan lainnya, tuan rumah Unggul FC Malang yang bermain sebagai tuan rumah di pecan ke-18, bertekad untuk meraih poin maksimal menghadapi Halus FC. Unggul Malang FC yang diperkuat pemain bintangnya, seperti Andres Josue Terran dan Facundo Schusterman akan tampil habis-habisan untuk meraih 3 angka menghadapi Halus FC.

Halaman:
1 2
      
