Momen Shin Tae-yong Pukul dan Jewer Asnawi Mangkualam, Kok Bisa?

SHIN Tae-yong pukul dan jewer telinga Asnawi Mangkualam. Hal ini karena kapten Timnas Indonesia itu salah dalam memahami maksud dari Shin Tae-yong.

Ya, sebuah momen unik dan lucu terjadi saat sesi konferensi pers pertandingan FIFA Matchday Indonesia menghadapi Palestina pada bulan Juni lalu. Pada momen itu, Shin Tae-yong yang memperlihatkan betapa dekat dirinya dengan Asnawi dengan memukul dan menjewer sang pemain.

Video momen lucu setelah pertandingan melawan Palestina ini pun beredar luas di dunia maya. Dalam video yang beredar tampak Shin Tae-yong dan Asnawi yang telah usai melakukan konferensi pers hendak melakukan foto bersama di hadapan awak media.

Sebelum berfoto, pelatih asal Korea Selatan itu sempat mengambil bola yang berada di meja. Di sisi lain, Asnawi menyingkirkan berbagai properti lain yang memenuhi meja seperti botol, mikrofon dan sebagainya.

BACA JUGA:

Tepat sebelum berfoto, Shin Tae-yong menyerahkan bola yang diambilnya itu kepada Asnawi dengan maksud agar digunakan sebagai properti untuk berfoto.

Namun, alih-alih langsung berpose memegang bola, Asnawi justru berniat meletakkan bola itu di samping meja. Melihat Asnawi tidak memahami maksudnya, Shin Tae-yong pun spontan langsung memukul pemain Jeonnam Dragons itu.

Sambil menampilkan ekspresi kebingungan, Asnawi kemudian langsung segera berpose dan berfoto di depan awak media. Setelah sesi foto bersama usai, Shin Tae-yong kemudian lanjut menjewer Asnawi sembari mengatakan berbagai hal pada awak media.

Setelah aksi menjewer itu, lantas merangkul Asnawi sembari berjalan meninggalkan ruang konferensi pers di Gelora Bung Tomo, Surabaya.