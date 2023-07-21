Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Momen Shin Tae-yong Pukul dan Jewer Asnawi Mangkualam, Kok Bisa?

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Jum'at, 21 Juli 2023 |19:00 WIB
Momen Shin Tae-yong Pukul dan Jewer Asnawi Mangkualam, Kok Bisa?
Shin Tae-yong jewer Asnawi/Foto: Instagram
A
A
A

SHIN Tae-yong pukul dan jewer telinga Asnawi Mangkualam. Hal ini karena kapten Timnas Indonesia itu salah dalam memahami maksud dari Shin Tae-yong.

Ya, sebuah momen unik dan lucu terjadi saat sesi konferensi pers pertandingan FIFA Matchday Indonesia menghadapi Palestina pada bulan Juni lalu. Pada momen itu, Shin Tae-yong yang memperlihatkan betapa dekat dirinya dengan Asnawi dengan memukul dan menjewer sang pemain.

 shin tae yong

Video momen lucu setelah pertandingan melawan Palestina ini pun beredar luas di dunia maya. Dalam video yang beredar tampak Shin Tae-yong dan Asnawi yang telah usai melakukan konferensi pers hendak melakukan foto bersama di hadapan awak media.

Sebelum berfoto, pelatih asal Korea Selatan itu sempat mengambil bola yang berada di meja. Di sisi lain, Asnawi menyingkirkan berbagai properti lain yang memenuhi meja seperti botol, mikrofon dan sebagainya.

 BACA JUGA:

Tepat sebelum berfoto, Shin Tae-yong menyerahkan bola yang diambilnya itu kepada Asnawi dengan maksud agar digunakan sebagai properti untuk berfoto.

Namun, alih-alih langsung berpose memegang bola, Asnawi justru berniat meletakkan bola itu di samping meja. Melihat Asnawi tidak memahami maksudnya, Shin Tae-yong pun spontan langsung memukul pemain Jeonnam Dragons itu.

Sambil menampilkan ekspresi kebingungan, Asnawi kemudian langsung segera berpose dan berfoto di depan awak media. Setelah sesi foto bersama usai, Shin Tae-yong kemudian lanjut menjewer Asnawi sembari mengatakan berbagai hal pada awak media.

Setelah aksi menjewer itu, lantas merangkul Asnawi sembari berjalan meninggalkan ruang konferensi pers di Gelora Bung Tomo, Surabaya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/51/3181305/berikut_lima_pesepakbola_bintang_dunia_dengan_gaji_termahal_2025-wpWE_large.jpeg
5 Pesepakbola Bintang Dunia dengan Gaji Termahal 2025, Nomor 1 Tembus Rp4,6 Triliun!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/51/3181293/adu_statistik_roberto_donadoni_dengan_oscar_garcia_menarik_untuk_diulas-uDgS_large.jpg
Adu Statistik Roberto Donadoni dengan Oscar Garcia, Pelatih yang Tertarik Tangani Timnas Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/51/3181252/berikut_empat_pelatih_klub_eropa_yang_resmi_dipecat_di_oktober_2025-1tsH_large.jpg
4 Pelatih Klub Eropa yang Resmi Dipecat di Oktober 2025, Nomor 1 Bisa Direkrut Timnas Indonesia!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/51/3181246/calvin_verdonk-gxYA_large.jpg
Suporter Lille Akui Kualitas Calvin Verdonk, Sebut Bintang Timnas Indonesia Itu sebagai Pemain Penting!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/04/11/1640093/profil-luis-suazo-anak-legenda-inter-milan-calon-lawan-timnas-indonesia-di-piala-dunia-u17-2025-lyd.webp
Profil Luis Suazo, Anak Legenda Inter Milan Calon Lawan Timnas Indonesia di Piala Dunia U-17 2025
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/04/raymond_indranikolaus_joaquin.jpg
Hasil Korea Masters 2025: Raymond/Nikolaus Melaju, Isyana/Rinjani Tersingkir
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement