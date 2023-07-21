Tokyo Verdy Butuh Ledakan, Pratama Arhan Resmi Debut di Liga 2 Jepang 2023 Akhir Pekan Ini?

Pratama Arhan siap jalani debut bareng Tokyo Verdy di Liga 2 Jepang 2023 akhir pekan ini. (Foto: Instagram/@pratamaarhan8)

TOKYO Verdy butuh ledakan, Pratama Arhan resmi debut di Liga 2 Jepang 2023 pada akhir pekan ini? Sesuai jadwal, Tokyo Verdy akan bertandang ke markas Vegalta Sendai di pekan ke-27 Liga 2 Jepang 2023 pada Minggu, 23 Juli 2023 pukul 17.00 WIB.

Skuad asuhan Hiroshi Jofuku membutuhkan kemenangan setelah dalam tiga laga beruntun gagal meraih kemenangan di Liga 2 Jepang 2023. Berturut-turut, Tokyo Verdy tumbang 1-2 dari V-Varen Nagasaki, serta ditahan Machida Zelvia 2-2 dan bermain 0-0 kontra Tokushima Vortis 0-0.

Akibat serangkaian hasil buruk di atas, klub yang identik dengan warna hijau ini mulai ketinggalan dalam perburuan gelar juara Liga 2 Jepang 2023. Tokyo Verdy turun ke posisi tiga dengan 45 angka, terpaut dua poin dari Jubilo Iwata di tangga kedua.

Tokyo Verdy saat ini tertinggal sembilan agnka dari Machida Zelvia di puncak klasemen. Jika ingin promosi ke Liga 1 Jepang 2024, Tokyo Verdy wajib finis di posisi dua besar.

Karena itu, hasil buruk di tiga laga terkini pantang berlanjut saat Tokyo Verdy bertandang ke markas Vegalta Sendai. Demi mengakhiri rentetan hasil buruk, Tokyo Verdy dapat mengandalkan tenaga Pratama Arhan.

Pratama Arhan tak pernah mengecewakan tiap kali diturunkan Hiroshi Jofuku musim ini. Musim ini, Pratama Arhan sudah dua kali bermain dan keduanya di ajang Emperors Cup 2023.