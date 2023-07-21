Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

6 Legenda Pesepakbola yang Dapat Tepuk Tangan dari Fans Lawan, Nomor 1 Disambut Meriah oleh Pendukung Musuh Abadi

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Jum'at, 21 Juli 2023 |17:57 WIB
6 Legenda Pesepakbola yang Dapat Tepuk Tangan dari Fans Lawan, Nomor 1 Disambut Meriah oleh Pendukung Musuh Abadi
Ronaldo Nazario dapat tepuk tangan meriah dari fans lawan/Foto: Istimewa
A
A
A

SEBANYAK 6 legenda sepakbola pernah dapat tepuk tangan dari fans lawan. Padahal, biasanya fans lawan berusaha melakukan intervensi untuk menjatuhkan mental pemain yang bertandang ke markas tim kesayangannya.

Pada dasarnya, sepakbola adalah pertandingan yang menyajikan sebuah keindahan pada permainan. Oleh sebab itu, fans lawan tidak segan untuk memberikan tepuk tangan pada pemain lawan, selama mereka menyajikan permainan yang luar biasa.

Berikut adalah 6 legenda sepakbola pernah dapat tepuk tangan dari fans lawan.

6. Ronaldo Nazario

Ronaldo Nazario

Ronaldo Nazario De Lima pernah menampilkan performa luar biasa saat berhadapan dengan Manchester United di Liga Champions 2003-2004. Bermain dengan seragam Real Madrid, Ronaldo berhasil mencetak hattrick di Old Trafford.

Berkat pencapaian ini, pendukung setan merah merasa terpukau dengan pemain asal Brasil itu. Sontak, pasca pertandingan selesai seisi stadion memberikan tepuk tangan yang sangat meriah untuk Ronaldo.

5. Steven Gerrard

Steven Gerrard

Legenda Liverpool dan Timnas Inggris, Steven Gerrard juga pernah mendapat tepuk tangan dari fans lawan. Pada tahun 2015, tepatnya di penghujung karirnya sebagai pemain, Gerrard mencetak sebuah gol ke gawang Chelsea di Stamford Bridge.

Sebelas menit sebelum laga usai, Gerrard kemudian ditarik keluar. Sebagai ucapan perpisahan, para fans Chelsea kemudian memberikan tepuk tangan pada sang legenda yang sudah tidak akan bertanding lagi di Stamford Bridge sebagai pemain.

