Shin Tae-yong Panggil 6 Pemain Gantikan 8 Personel Andalan Timnas Indonesia yang Diprediksi Absen Lawan Turkmenistan?

Shin Tae-yong bakal panggil sejumlah pemain baru untuk laga Timnas Indonesia vs Turkmenistan? (Foto: Instagram/@shintaeyong7777)

SEBANYAK 8 pemain andalan Timnas Indonesia diprediksi absen saat melawan Turkmenistan di FIFA Matchday September 2023 yang berlangsung di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, pada Jumat, 8 September 2023. Mereka ialah Ernando Ari, Elkan Baggott, Rizky Ridho, Pratama Arhan, Ivar Jenner, Marselino Ferdinan, Witan Sulaeman dan Rafael Struick.

Pemain-pemain di atas kemungkinan absen melawan Turkmenistan karena bakal diproyeksikan membela Timnas Indonesia U-23 di Kualifikasi Piala Asia U-23 2024. Sekadar diketahui, Timnas Indonesia U-23 akan turun di Grup G Kualifikasi Piala Asia U-23 2024 melawan Taiwan U-23 dan Turkmenistan U-23 pada 9 dan 12 September 2023.

(Marselino Ferdinan bakal difokuskan ke Kualifikasi Piala Asia U-23 2024)

Hal itu berarti, laga Timnas Indonesia vs Turkmenistan senior dan Timnas Indonesia U-23 vs Taiwan U-23 hanya berjarak satu hari! Berhubung Timnas Indonesia U-23 ditargetkan lolos ke Piala Asia U-23 2024, Rafael Struick dan kawan-kawan hampir pasti difokuskan membela skuad Garuda Muda.

Namun, berhubung Indonesia tidak kekurangan pesepakbola berkualitas, ada sejumlah nama yang bisa menggantikan nama-nama di atas. Sejauh ini Okezone menilai ada enam pemain yang dapat dipertimbangkan Shin Tae-yong untuk mengisi slot yang ditinggalkan Marselino Ferdinan dan kawan-kawan.

Mereka ialah Andritany Ardhiyasa, Hansamu Yama, Riko Simanjuntak, Syahrian Abimanyu, Egy Maulana Vikri dan Ricky Cawor. Andritany Ardhiyasa tampil garang di Liga 1 2023-2024.

Dari tiga pertandingan di Liga 1 2023-2024, Andritany Ardhiyasa sudah membuat belasan saves hingga gawangnya baru kemasukan dua gol.Berkat bantuan Andritany Ardhiyasa, Persija Jakarta belum terkalahkan musim ini.