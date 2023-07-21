Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Netizen Dibikin Salah Fokus Gara-Gara Wajah Asnawi Mangkualam saat Bela Jeonnam Dragons Mirip Pemain Manchester United

Maulana Yusuf , Jurnalis-Jum'at, 21 Juli 2023 |16:01 WIB
Netizen Dibikin Salah Fokus Gara-Gara Wajah Asnawi Mangkualam saat Bela Jeonnam Dragons Mirip Pemain Manchester United
Wajah Asnawi Mangkualam disebut mirip dengan pemain Manchester United. (Foto: Instagram/jeonnam_dragons)
NETIZEN dibikin salah fokus gara-gara wajah Asnawi Mangkualam saat membela Jeonnam Dragons. Di antaranya, ada yang mengklaim bahwa wajah kapten Timnas Indonesia itu mirip dengan pemain Manchester United, Casemiro.

Sebagaimana diketahui, Asnawi Mangkualam belum lama ini tampil gemilang saat Jeonnam Dragons mengalahkan eks timnya, Ansan Greeners, dengan skor 5-2 di lanjutan K League 2 2023. Pertandingan pekan ke-21 itu berlangsung di Gwangyang Football Stadium, Rabu (19/7/2023).

Gol-gol kemenangan Jeonnam Dragons dicetak oleh Leonard Pilana (8'), Ha Nam (30'), Ko Tae-won (43'), dan brace dari Valdivia (68', 90+1'). Sementara itu, dua gol balasan Ansan Greeners dicetak oleh Joon Kim Gyeong pada menit ke 19 dan 90+2.

Meski tak mencetak gol, Asnawi Mangkualam mendapat kesempatan main penuh 90 menit pada laga tersebut. Bek kanan 23 tahun itu pun kerap menunjukkan kemampuan individunya di area pertahanan lawan meski mendapatkan kawalan ketat.

Asnawi Mangkualam

Tak pelak, aksi-aksi Asnawi Mangkualam dan kolega pun dipamerkan dalam unggahan akun Instagram resmi Jeonnam Dragons @jeonnamdragons_fc. Salah satu aksinya, kapten Timnas Indonesia itu berhasil melewati pemain Ansan Greeners.

Menariknya, unggahan-unggahan Jeonnam Dragons yang menampilkan aksi Asnawi Mangkualam itu membuat netizen salah fokus. Beberapa di antaranya menyebut Asnawi Mangkualam mirip dengan wajah Casemiro karena sama-sama memiliki bentuk muka yang agak bulat.

Halaman:
1 2
      
