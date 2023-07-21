8 Pemain Andalan Timnas Indonesia yang Diprediksi Absen Lawan Turkmenistan, Ada Marselino Ferdinan hingga Rafael Struick!

SEBANYAK 8 pemain Timnas Indonesia yang diprediksi diabaikan Shin Tae-yong untuk laga melawan Turkmenistan akan diulas Okezone. Sekadar diketahui, Timnas Indonesia akan melakoni satu laga FIFA Matchday September 2023.

Sesuai jadwal yang diungkap Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, Timnas Indonesia akan menghadapi Turkmenistan di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya pada Jumat, 8 September 2023. Timnas Indonesia sendiri hanya melakoni satu pertandingan di FIFA Matchday September 2023.

(Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong)

Penyebabnya karena pada periode yang sama, digelar laga Kualifikasi Piala Asia U-23 2024. Sekadar diketahui, Timnas Indonesia U-23 ambil bagian Kualifikasi Piala Asia U-23 2024 pada 6-12 September 2023.

Timnas Indonesia U-23 tergabung di Grup G Kualifikasi Piala Asia U-23 2024 bersama Taiwan U-23 dan Turkmenistan U-23. Semua pertandingan dilangsungkan di Stadion Manahan Solo.

Sesuai jadwal, Timnas Indonesia U-23 akan bersua Taiwan U-23 pada 9 September 2023 dan Turkmenistan U-23 (12 September 2023). Merujuk kepada jadwal di atas, laga Timnas Indonesia senior vs Turkmenistan dan Timnas Indonesia U-23 vs Taiwan U-23 hanya berjarak satu hari!

Berdasarkan pemain yang dipanggil di FIFA Matchday Juni 2023, ada delapan pemain di bawah 23 tahun yang memperkuat senior. Pemain-pemain ini diprediksi takkan disertakan melawan Turkmenistan senior dan diproyeksikan membela Timnas Indonesia U-23 kontra Taiwan U-23 dan Turkmenistan U-23.