HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Breaking News: Sadio Mane Segera Gabung Al Nassr Susul Cristiano Ronaldo

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Jum'at, 21 Juli 2023 |15:56 WIB
Breaking News: Sadio Mane Segera Gabung Al Nassr Susul Cristiano Ronaldo
Sadio Mane segera merapat ke Al Nassr. (Foto: Instagram/sadiomaneofficiel)
A
A
A

MUNICH – Penggawa Bayern Munich, Sadio Mane dikabarkan sepakat untuk bergabung dengan klub Arab Saudi, Al Nassr. Jika negosiasi berjalan lancar, maka Mane akan menyusul Cristiano Ronaldo yang sudah terlebih dahulu bergabung dengan Al Nassr.

Seperti yang diketahui, saat ini banyak pemain bintang yang bergabung dengan klub Arab Saudi di bursa transfer musim panas 2023. Dimulai dari Ronaldo, Karim Benzema, NGolo Kante, Roberto Firmino dan masih banyak lagi.

Terbaru, bintang Bayern Munich, Sadio Mane pun dikabarkan akan segera merapat ke Al Nassr menyusul Marcelo Brozovic yang juga baru saja resmi bergabung dengan tim tersebut. Hal itu sudah dikonfirmasi langsung oleh pakar bursa transfer Eropa, Fabrizio Romano.

Dalam laporan Romano, Mane sudah sepakat untuk melakukan negosiasi dengan Al Nassr. Tim Arab Saudi tersebut pun dikabarkan siap melakukan pergerakan lebih lanjut untuk bisa mendapatkan tanda tangan mantan penggawa Liverpool tersebut.

Sadio Mane

“Sadio Mane sepakat untuk melakukan negosiasi persyaratan untuk kemungkinan pindah ke Arab Saudi. Saat ini Al Nassr sedang mengusahakannya,” bunyi pernyataan Romano di akun twitter pribadinya, @FabrizioRomano, Jumat (21/7/2023).

“Al Nassr, tim yang diperkuat Cristiano Ronaldo pun kini mulai bersiap untuk mendorong (negosiasi). Kontrak akan segera dibahas dengan tawaran resmi,” tambahnya.

Halaman:
1 2
      
