5 Pemain Timnas Indonesia di Luar Negeri Kompak Main Bareng Besok, Ivar Jenner Lawan Klub Langganan Liga Champions!

Berikut 5 pemain Timnas Indonesia di luar negeri yang kompak main bareng pada besok. (Foto: Instagram/@ivarjnr)

SEBANYAK 5 pemain Timnas Indonesia di luar negeri kompak main bareng pada Sabtu, 22 Juli 2023. Mereka ialah Marselino Ferdinan (KMSK Deinze), Rafael Struick (ADO Den Haag), Ivar Jenner (FC Utrecht), Elkan Baggott (Ipswich Town) dan Jordi Amat (Johor Darul Takzim).

Jordi Amat dijadwalkan memperkuat Johor Darul Takzim kontra Kuala Lumpur City FC di final Piala FA Malaysia 2023 yang dimulai pada Sabtu, 22 Juli 2023 pukul 20.00 WIB. Jika membawa JDT juara, ini merupakan trofi keempat yang disabet Jordi Amat selama berkarier di Malaysia.

(Marselino Ferdinan (27) bakal bela KMSK Deinze kontra KVC Winkel Sport)

Selanjutnya ada Marselino Ferdinan. Eks gelandang Persebaya Surabaya ini akan membawa KMSK Deinze bersua klub kasta ketiga Liga Belgia, KVC Winkel Sport. Laga ini berlangsung di markas KMSK Deinze pada Sabtu, 22 Juli 2023 pukul 22.00 WIB.

Peluang Marselino Ferdinan mencetak gol sangat besar. Sebab, saat dihadapkan klub kasta kedua Liga Belanda saja, FC Groningen, Marselino Ferdinan sanggup mencetak dua gol.

Selanjutnya ada Elkan Baggott. Klub Elkan Baggott, Ipswich Town, membagi dua tim untuk menjalani dua pertandingan besok. Laga Ipswich Town vs Cambridge United dilangsungkan pukul 18.00 WIB, sedangkan Ipswich Town vs Stevenage pada pukul 21.30 WIB.

Sejauh ini belum diketahui di mana Elkan Baggott akan bermain, di laga kontra Stevenage atau Cambridge United. Bagaimana dengan Rafael Struick?