Kisah Asnawi Mangkualam, Pemain Timnas Indonesia Hasil Polesan Shin Tae-yong yang Makin Gacor di Korea Selatan

KISAH Asnawi Mangkualam, pemain Timnas Indonesia hasil polesan Shin Tae-yong yang makin gacor di Korea Selatan. Pelatih asal Korea Selatan itu tentunya sangat bangga kepada anak asuhnya tersebut.

Asnawi Mangkualam pertama kali menginjakan kakinya di Liga Korea Selatan ketika memperkuat Ansan Greeners pada 2021 lalu. Karir Asnawi di Korea Selatan tentu tidak lepas dari jasa sang pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong. Selama bersama Ansan Greeners, Asnawi mampu meningkatkan pamor klub tersebut.

Sampai pemain berusia 23 tahun itu pindah klub Liga 2 Korea Selatan, Jeonnam Dragons. Asnawi mendapat sambutan baik dari Jeonnam Dragons mengingat ia adalah anak asuh Shin Tae-yong.

Pemain berusia 23 tahun berusaha menjadi yang terbaik. Hal ini dibuktikan Asnawi Mangkualam, pemain Timnas Indonesia hasil polesan Shin Tae-yong yang makin gacor di Korea.

Asnawi Mangkualam tampil penuh selama 90 menit pada pertandingan yang mempertemukan Jeonnam Dragons dengan mantan klubnya, Ansan Greeners di K League 2, Rabu (19/07/23).

Pertandingan berlangsung sengit dan sentimentil bagi eks PSM Makasar itu. Mengingat ia sempat berseragam The Green Wolves selama dua musim. Meski demikian, Asnawi Mangkualam tetap tampil profesional.