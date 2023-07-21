Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Pemain Timnas Indonesia Marselino Ferdinan Cetak Hattrick di Laga KMSK Deinze vs KVC Winkel Sport?

Ramdani Bur , Jurnalis-Jum'at, 21 Juli 2023 |14:43 WIB
Pemain Timnas Indonesia Marselino Ferdinan Cetak Hattrick di Laga KMSK Deinze vs KVC Winkel Sport?
Sanggupkah Marselino Ferdinan mencetak hattrick di laga KMSK Deinze vs KVC Winkel Sport? (Foto: Instagram/@kmskdeinze)
A
A
A

MARSELINO Ferdinan cetak hattrick di laga KMSK Deinze vs KVC Winkel Sport? Sekadar diketahui, KMSK Deinze akan menghadapi KVC Winkel Sport di laga uji coba yang berlangsung di markas mereka pada Sabtu, 22 Juli 2023 pukul 22.00 WIB.

Ini merupakan laga uji coba ketiga KMSK Deinze sepanjang pramusim 2023-2024. Sebelumnya, KMSK Deinze melakoni laga uji coba di Belanda kontra dua klub Erste Divisie atau kasta kedua Liga Belanda, FC Groningen dan FC Emmen.

Marselino Ferdinan

(Marselino Ferdinan (27) cetak dua gol saat KMSK Deinze kalah 2-5 dari FC Groningen)

Hasilnya, skuad asuhan Marc Grosjean tumbang 2-5 dari FC Groningen dan menang 2-0 atas FC Emmen. Saat tumbang 2-5 dari FC Groningen, seluruh gol KMSK Deinze dicetak Marselino Ferdinan.

Di kedua laga tersebut, Marselino Ferdinan gagak menjadi starter. Saat KMSK Deinze tumbang dari FC Groningen, Marselino Ferdinan baru mentas di menit ke-30.

Kemudian saat KMSK Deinze menggilas FC Emmen 2-0, Marselino Ferdinan baru turun di babak kedua atau tepatnya di menit 36. Dicadangkannya Marselino Ferdinan tidak mengherankan.

Sebab, level dua lawan KMSK Deinze di atas masuk kategori mumpuni, sehingga Marselino Ferdinan belum cukup dipercaya oleh Marc Grosjean untuk mentas sebagai starter. Hal itu berbeda dengan calon lawan KMSK Deinze pada besok malam.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/51/3181107/shin_tae_yong-sIVo_large.jpg
Bantah Timnas Indonesia CLBK dengan Shin Tae-yong, Exco PSSI Tegaskan Fokus Cari Pelatih Terbaik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/49/3181069/nco_jansen_hina_indonesia_sebagai_negara_miskin_psmmakassar-r9nu_large.jpg
Kisah Anco Jansen, Eks PSM Makassar yang Hina Indonesia sebagai Negara Miskin
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/51/3181048/mees_hilgers-WYpC_large.jpg
Kisah Miris Mees Hilgers, Bek Timnas Indonesia yang Cedera ACL dan Harus Absen 9 Bulan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/51/3180939/sepakbola_indonesia_disebut_tidak_ada_apa_apanya_meski_punya_jay_idzes_okezone-BTM4_large.jpg
Pemain Belanda Hina Indonesia meski Ada Jay Idzes Dkk: Sepakbola Indonesia Tidak Ada Apa-apanya!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/04/11/1640157/nonton-selangor-fc-vs-persib-bandung-di-vision-ini-cara-dan-paket-streamingnya-wne.webp
Nonton Selangor FC vs Persib Bandung di VISION+, Ini Cara dan Paket Streamingnya!
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/15/timnas_indonesia_u_17_melakoni_lati.jpg
Profil Enggar Puridyasmoro Fisioterapi Timnas Indonesia U-17
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement