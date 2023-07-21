Pemain Timnas Indonesia Marselino Ferdinan Cetak Hattrick di Laga KMSK Deinze vs KVC Winkel Sport?

MARSELINO Ferdinan cetak hattrick di laga KMSK Deinze vs KVC Winkel Sport? Sekadar diketahui, KMSK Deinze akan menghadapi KVC Winkel Sport di laga uji coba yang berlangsung di markas mereka pada Sabtu, 22 Juli 2023 pukul 22.00 WIB.

Ini merupakan laga uji coba ketiga KMSK Deinze sepanjang pramusim 2023-2024. Sebelumnya, KMSK Deinze melakoni laga uji coba di Belanda kontra dua klub Erste Divisie atau kasta kedua Liga Belanda, FC Groningen dan FC Emmen.

(Marselino Ferdinan (27) cetak dua gol saat KMSK Deinze kalah 2-5 dari FC Groningen)

Hasilnya, skuad asuhan Marc Grosjean tumbang 2-5 dari FC Groningen dan menang 2-0 atas FC Emmen. Saat tumbang 2-5 dari FC Groningen, seluruh gol KMSK Deinze dicetak Marselino Ferdinan.

Di kedua laga tersebut, Marselino Ferdinan gagak menjadi starter. Saat KMSK Deinze tumbang dari FC Groningen, Marselino Ferdinan baru mentas di menit ke-30.

Kemudian saat KMSK Deinze menggilas FC Emmen 2-0, Marselino Ferdinan baru turun di babak kedua atau tepatnya di menit 36. Dicadangkannya Marselino Ferdinan tidak mengherankan.

Sebab, level dua lawan KMSK Deinze di atas masuk kategori mumpuni, sehingga Marselino Ferdinan belum cukup dipercaya oleh Marc Grosjean untuk mentas sebagai starter. Hal itu berbeda dengan calon lawan KMSK Deinze pada besok malam.