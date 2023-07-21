Bintang Anyar Inter Miami Lionel Messi Diisyaratkan Jalani Debut dari Bangku Cadangan saat Hadapi Cruz Azul

BINTANG anyar Inter Miami Lionel Messi akan melakoni debutnya di Major League Soccer (MLS) kala berhadapan dengan Cruz Azul pekan ini. Namun, pemain asal Argentina itu tampaknya akan dimainkan dari bangku cadangan.

Hal itu diisyaratkan oleh pelatih Inter Miami, Gerardo ‘Tata’ Martino. Inter Miami akan berhadapan dengan Cruz Azul dalam pertandingan perdana Group South 3 Piala Liga 2023. Laga tersebut akan berlangsung di Stadion DRV PNK, Florida, Amerika Serikat pada Sabtu (22/7/2023) waktu setempat.

Pertandingan ini akan menjadi kesempatan besar bagi Lionel Messi dan Sergio Busquets untuk melangsungkan debutnya. Dua mantan pemain Barcelona itu juga sudah terlihat berlatih bersama di Inter Miami.

Akan tetapi, Martino nampaknya tidak akan menurunkan Messi sejak awal pertandingan. Pelatih berpaspor Argentina itu mengisyaratkan akan memainkan La Pulga, julukan Lionel Messi, dari bangku cadangan.

"Sangat sulit bagi orang untuk tidak memiliki ekspektasi (terhadap Messi),” kata Martino dikutip dari The National, Jumat (21/7/2023).

“Tapi mungkin (Messi) perlu beberapa saat,” sambungnya.