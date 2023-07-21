Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Cristiano Ronaldo Remehkan Kualitas Sepakbola Eropa, Al Nassr Malah Kena Bantai Celta Vigo dan Benfica!

Nanda Aria , Jurnalis-Jum'at, 21 Juli 2023 |14:23 WIB
Cristiano Ronaldo Remehkan Kualitas Sepakbola Eropa, Al Nassr Malah Kena Bantai Celta Vigo dan Benfica!
Cristiano Ronaldo remehkan kualitas Liga Eropa/Foto: Twitter
A
A
A

PENGGAWA Al Nassr, Cristiano Ronaldo, memantik perdebatan hangat di kalangan pencinta sepakbola akhir-akhir ini. Hal itu lantaran ia dalam sebuah wawancara meremehkan kualitas Liga Eropa, sembari meninggikan Liga Arab Saudi.

CR7, begitu ia biasa dijuluki, melempar pernyataan angkuh bahwa dirinya tak akan kembali bermain di Liga Eropa karena telah mengalami penurunan kualitas.

 Ronaldo

"Saya berusia 38 tahun, juga sepak bola Eropa telah kehilangan banyak kualitas, hanya satu yang valid adalah Liga Inggris, mereka jauh di depan semua liga lainnya,” papar Ronaldo.

Ironisnya, pernyataan itu keluar bersamaan dengan kekalahan Al Nassr oleh dua klub elite Eropa, Celta Vigo dan Benfica.

 BACA JUGA:

Tak tanggung-tanggung, Al Nassr digilas dengan selisih skor lebih dari tiga gol oleh dua klub tersebut dalam laga uji coba pramusim 2023-2024. Kala menghadapi Celta Vigo, Al Nassr dilumat dengan skor 0-5.

Sedangkan, ketika menghadapi Benfica, Faris Najd, julukan Al-Nassr dihajar 1-4. Dalam pertandingan ini Cristiano Ronaldo dipermalukan oleh mantan rekan setimnya di Real Madrid, Angel Di Maria.

Dengan fakta yang menyakitkan itu, Cristiano Ronaldo terus membuat klaim yang menyudutkan Liga Eropa. Terbaru, dia mengklaim bahwa dia menjadi sosok yang telah membangkitkan kembali Liga Italia Seri A dari kematiannya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/51/3181252/berikut_empat_pelatih_klub_eropa_yang_resmi_dipecat_di_oktober_2025-1tsH_large.jpg
4 Pelatih Klub Eropa yang Resmi Dipecat di Oktober 2025, Nomor 1 Bisa Direkrut Timnas Indonesia!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/51/3181246/calvin_verdonk-gxYA_large.jpg
Suporter Lille Akui Kualitas Calvin Verdonk, Sebut Bintang Timnas Indonesia Itu sebagai Pemain Penting!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/51/3181176/timnas_malaysia-EdWx_large.jpg
Banding Ditolak FIFA soal Skandal Pemain Naturalisasi Timnas Malaysia, FAM Siap Mengadu ke CAS
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/51/3180990/mees_hilgers_divonis_cedera_acl_saat_latihan_bersama_fc_twente-XgYI_large.jpg
Janji Mees Hilgers Usai Divonis Cedera ACL: Kembali Lebih Kuat!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/04/11/1640105/daftar-susunan-pemain-timnas-indonesia-u17-vs-zambia-di-piala-dunia-u17-2025-ewp.webp
Daftar Susunan Pemain Timnas Indonesia U-17 vs Zambia di Piala Dunia U-17 2025
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/09/29/bek_sassuolo_jay_idzes.jpg
Media Italia Sebut Jay Idzes Biang Keladi Kekalahan Sassuolo dari Tim Papan Bawah Serie A
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement