Momen Angel Di Maria Permalukan Cristiano Ronaldo saat Benfica Bantai Al Nassr 4-1

PEMAIN sepakbola asal Argentina, Angel Di Maria sukses mempermalukan Cristiano Ronaldo dalam laga uji coba pramusim 2023-2024, yang mempertemukan Benfica vs Al Nassr. Dalam laga itu Benfica mempecundangi Al Nassr dengan skor 4-1.

Faris Najd, julukan Al-Nassr, berstatus sebagai tim tamu dalam laga tersebut. Laga itu berlangsung di Stadion Do Algarve, Portugal, pada Jumat (21/7/2023) dini hari.

Angel Di Maria cs bermain dominan ketimbang Al Nassr yang diperkuat Cristiano Ronaldo. Dengan kelincahannya, mantan pemain PSG itu sukses membuka pesta gol Benfica ke gawang Al Nassr.

Pemain Timnas Argentina tersebut mencetak gol pembuka Benfica pada menit ke-23. Setelah itu, rekan Cristiano Ronaldo di Timnas Portugal, Goncalo Ramos, membobol gawang Al Nassr melalui brace yang dihasilkan dalam delapan menit pada menit ke-31 dan 39.

Al Nassr kemudian sempat memperkecil ketertinggalan melalui gol yang dicetak gelandangnya, Khalid Al-Ghannam, pada menit ke-42. Skor 3-1 untuk keunggulan Benfica atas Al Nassr bertahan hingga turun minum.

Pada babak kedua, Benfica kembali menambah pundi-pundi golnya pada menit ke-68. Kali ini, giliran penyerang asal Norwegia, Andreas Schjelderup, yang membobol gawang Al Nassr.

Namun, ada momen menarik dalam laga tersebut, yaitu ketika Angel Di Maria mempermalukan Cristiano Ronaldo kala berhadapan one on one. Ironisnya, hal itu terjadi di rumahnya sendiri, di Portugal.