HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Erick Thohir Berharap Kehadiran Direktur Teknik Baru Bentuk Ciri Khas Permainan Timnas Indonesia

Cikal Bintang , Jurnalis-Jum'at, 21 Juli 2023 |12:23 WIB
Erick Thohir Berharap Kehadiran Direktur Teknik Baru Bentuk Ciri Khas Permainan Timnas Indonesia
Erick Thohir bersama para pemain Timnas Indonesia. (Foto: Instagram/@erickthohir)
A
A
A

JAKARTA – Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, ungkap harapan dari hadirnya direktur teknik (dirtek) baru Timnas Indonesia. Dia berharap kehadiran dirtek bisa membentuk ciri khas permainan Timnas Indonesia.

Erick pun mengungkapkan bahwa dirtek akan untuk Timnas Indonesia akan diumumkan dalam waktu dekat. Meski begitu, Erick belum mau membocorkan siapa sosok dirtek baru tersebut.

Erick Thohir

Hingga saat ini, sosok itu masih misterius. Namun, Erick mengatakan kesepakatan sudah dicapai dengan dirtek baru itu dan akan diumumkan pada pekan depan.

“Untuk dirtek sudah ada kesepakatan, tapi belum tanda tangan, biasa ya negosiasilah, paling telat minggu depan (diumumkan), kembali tugas utamanya mendampingi timnas empat bulan, kesepakatannya empat bulan,” kata Erick kepada awak media di Jakarta, Kamis 20 Juli 2023.

Sebagaimana diketahui, PSSI memang mencari dirtek baru sepeninggalan Indra Sjafri yang akan mendapat tugas baru di Timnas Indonesia. Kabarnya, dirtek yang anyar ini merupakan sosok legendaris dari Jerman.

