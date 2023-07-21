Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

3 Pemain Indonesia yang Pernah Berkarier di Liga Kamboja, Nomor 1 Eks Pemain Mitra Kukar!

Maulana Yusuf , Jurnalis-Jum'at, 21 Juli 2023 |11:39 WIB
3 Pemain Indonesia yang Pernah Berkarier di Liga Kamboja, Nomor 1 Eks Pemain Mitra Kukar!
Pemain Indonesia yang pernah main di Liga Kamboja/Foto: Instagram Nagaworld FC
A
A
A

SEBANYAK 3 pemain Indonesia yang pernah berkarier di Liga Kamboja akan diulas Okezone di artikel ini. Dari ketiga pemain Tanah Air tersebut, salah satu di antaranya mantan pemain klub Liga 2, Mitra Kukar!

Sebagaimana diketahui, Indonesia baru-baru ini kembali memiliki pemain abroad di Liga Kamboja. Dia adalah Muhammad Rafli Mursalim, eks penyerang Timnas Indonesia U-19 yang resmi bergabung dengan klub Liga Kamboja yakni Nagaworld FC.

 Rafli Mursalim

Jauh sebelum Muhammad Rafli Mursalim memutuskan hijrah ke Nagaworld FC, sudah ada beberapa pemain Indonesia lainnya yang pernah berkarier di Liga Kamboja. Ketiga pemain tersebut membela klub yang sama yakni Western Phnom Penh FC di Liga Kamboja 2018.

Sayangnya, ketiga pemain Indonesia tersebut tidak mampu memberikan prestasi terbaik untuk Western Phnom Penh FC. Lantas, siapa sajakah ketiga pemain Indonesia yang dimaksud?

 BACA JUGA:

Berikut 3 pemain Indonesia yang pernah berkarier di Liga Kamboja:

3. Tenius Trukna

Tenius Trukna menjadi salah satu pemain Indonesia yang berkarier di Liga Kamboja 2018. Sayangnya, dia gagal menyelamatkan Western Phnom Penh FC dari jurang degradasi.

Tim yang ditangani pelatih asal Malaysia, Fisol Lasak itu turun kasta ke Cambodia Second League pada 2019. Sementara itu, NagaWorld FC saat itu menjadi sang juara Liga Kamboja 2018.

