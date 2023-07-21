Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Cristiano Ronaldo Sempat Menolak Diganti saat Al Nassr Dibantai Benfica 4-1, Ini Buktinya!

Maulana Yusuf , Jurnalis-Jum'at, 21 Juli 2023 |11:29 WIB
Cristiano Ronaldo Sempat Menolak Diganti saat Al Nassr Dibantai Benfica 4-1, Ini Buktinya!
Cristiano Ronaldo beri kode di laga Benfica vs Al Nassr. (Foto: Twitter/@idextratime)
A
A
A

CRISTIANO Ronaldo sempat menolak diganti saat Al Nassr dibantai Benfica 1-4. CR7 -julukan Cristiano Ronaldo- terlihat memberi isyarat seolah meminta waktu 5 menit lagi kepada pelatih Al-Nassr, Luis Castro, sebelum menarik dirinya keluar.

Faris Najd -julukan Al-Nassr- yang diperkuat Cristiano Ronaldo dipermalukan oleh Benfica 1-4 dalam laga uji coba pramusim 2023-2024. Laga kedua tim berlangsung di Stadion Do Algarve, Portugal, pada Jumat (21/7/2023) dini hari WIB.

Benfica vs Al Nassr

Al Nassr yang jauh-jauh datang dari Arab Saudi harus rela jadi bulan-bulanan tim tamu yang diperkuat Angel Di Maria. Angel Di Maria yang merupakan eks rekan setim Cristiano Ronaldo di Real Madrid itu mampu mempermalukan temannya.

Gol-gol kemenangan Benfica dicetak oleh Angel di Maria (22’), Goncalo Ramos (30’, 38’), dan Andrea Schjelderup (68’). Sementara itu, Al Nassr hanya mampu mencetak gol hiburan lewat Khalid Al-Ghannam (41’).

Halaman: 1 2
1 2
      
