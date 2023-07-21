Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Pastikan Tak Ada Campur Tangan PSSI dalam Seleksi Pemain Diaspora Timnas Indonesia U-17, Zainudin Amali: Semua Tergantung Pelatih

Cikal Bintang , Jurnalis-Jum'at, 21 Juli 2023 |11:23 WIB
Pastikan Tak Ada Campur Tangan PSSI dalam Seleksi Pemain Diaspora Timnas Indonesia U-17, Zainudin Amali: Semua Tergantung Pelatih
Pemilihan pemain diapora diserahkan pada Bima Sakti/Foto: PSSI
WAKIL Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI), Zainudin Amali memastikan tak ada campur tangan federasi dalam seleksi pemain diaspora untuk Timnas Indonesia U-17. Dia menyerahkan proses pemilihan pemain kepada pelatih Bima Sakti.

Sebagaimana diketahui, Timnas Indonesia U-17 sedang melakukan seleksi untuk mencari 22 pemain utama yang akan disertakan di Piala Dunia U-17 2023. Selain melakukan seleksi untuk pemain diaspora, pelatih Timnas Indonesia U-17, Bima Sakti juga sudah memanggil 34 nama untuk pemusatan latihan sekaligus seleksi di Jakarta.

 Bima sakti

Bima juga melangsungkan seleksi di 12 kota untuk mencari bakat-bakat terbaik. Terkhusus para pemain diaspora, PSSI telah menerima 30 nama rekomendasi dari Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora). Amali mengatakan, nama-nama itu sudah diterima dan sedang diseleksi oleh tim kepelatihan.

“Ya nama-nama yang sudah diserahkan dari Kemenpora tentu diterima dengan baik oleh PSSI, federasi sangat apresaisi bantuan dari pemerintah itu,” kata Amali kepada awak media di Jakarta, Kamis (20/7/2023).

Setelah diterima, Amali mengatakan PSSI sudah menyerahkan sejumlah nama itu kepada tim kepelatihan. Nantinya, mereka akan menyeleksi dengan ketat 30 nama pemain diaspora untuk Timnas Indonesia U-17 itu.

“Namun kalau urusan teknis tetap kita serahkan ke pelatih, dari jumlah yang disebutkan tadi berapa yang sesuai kualifikasi yang dibutuhkan pelatih, itu yang kemudian dari federasi akan direkomendasikan,” jelas Amali.

Halaman:
1 2
      
