Pastikan Tak Ada Campur Tangan PSSI dalam Seleksi Pemain Diaspora Timnas Indonesia U-17, Zainudin Amali: Semua Tergantung Pelatih

WAKIL Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI), Zainudin Amali memastikan tak ada campur tangan federasi dalam seleksi pemain diaspora untuk Timnas Indonesia U-17. Dia menyerahkan proses pemilihan pemain kepada pelatih Bima Sakti.

Sebagaimana diketahui, Timnas Indonesia U-17 sedang melakukan seleksi untuk mencari 22 pemain utama yang akan disertakan di Piala Dunia U-17 2023. Selain melakukan seleksi untuk pemain diaspora, pelatih Timnas Indonesia U-17, Bima Sakti juga sudah memanggil 34 nama untuk pemusatan latihan sekaligus seleksi di Jakarta.

Bima juga melangsungkan seleksi di 12 kota untuk mencari bakat-bakat terbaik. Terkhusus para pemain diaspora, PSSI telah menerima 30 nama rekomendasi dari Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora). Amali mengatakan, nama-nama itu sudah diterima dan sedang diseleksi oleh tim kepelatihan.

“Ya nama-nama yang sudah diserahkan dari Kemenpora tentu diterima dengan baik oleh PSSI, federasi sangat apresaisi bantuan dari pemerintah itu,” kata Amali kepada awak media di Jakarta, Kamis (20/7/2023).

BACA JUGA:

Setelah diterima, Amali mengatakan PSSI sudah menyerahkan sejumlah nama itu kepada tim kepelatihan. Nantinya, mereka akan menyeleksi dengan ketat 30 nama pemain diaspora untuk Timnas Indonesia U-17 itu.

“Namun kalau urusan teknis tetap kita serahkan ke pelatih, dari jumlah yang disebutkan tadi berapa yang sesuai kualifikasi yang dibutuhkan pelatih, itu yang kemudian dari federasi akan direkomendasikan,” jelas Amali.