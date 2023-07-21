Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Jarak Laga Timnas Indonesia dan U-23 Cuma Satu Hari, Shin Tae-yong Disebut Naik Mobil Travel dari Surabaya ke Solo!

Ramdani Bur , Jurnalis-Jum'at, 21 Juli 2023 |11:21 WIB
Jarak Laga Timnas Indonesia dan U-23 Cuma Satu Hari, Shin Tae-yong Disebut Naik Mobil Travel dari Surabaya ke Solo!
Timnas Indonesia senior hanya melakoni 1 pertandingan di FIFA Matchday September 2023. (Foto: Faisal Rahman/MNC Portal Indonesia)
JARAK laga Timnas Indonesia dan U-23 cuma satu hari, Shin Tae-yong disebut naik mobil travel dari Surabaya ke Solo! Tentunya ini hanya candaan semata yang dilontarkan akun Instragram @garudarevolution.ina.

“FIFA Matchday beda sehari sama Kualifikasi Piala Asia U-23. Event mana yang menjadi skala prioritas? Menurut gw 2 Event ini penting, dan STY bisa mendampingi kedua Timnas ini,” tulis akun Instagram @garudarevolution.ina.

Timnas Indonesia U-23

“Surabaya-Solo cuma 3 jam, 2 Tim ini bisa didampingi STY, pagi tanggal 9 STY bisa naik travel ke Solo,” sambung akun tersebut.

Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, mengonfirmasi Timnas Indonesia senior hanya melakoni satu laga di FIFA Matchday September 2023 yang berlangsung pada 4-12 September 2023. Laga Timnas Indonesia vs Turkmenistan digelar di Stadion Gelora Bung Tomo pada Jumat, 8 September 2023.

Lantas, kenapa Timnas Indonesia hanya menggelar satu pertandingan di FIFA Matchday September 2023? Penyebabnya karena pada 6-12 September 2023 dilangsungkan laga Grup G Kualifikasi Piala Asia U-23 2024 yang dilangsungkan di Stadion Manahan Solo.

Timnas Indonesia U-23 akan ambil bagian di grup ini dan tergabung bersama Timnas Taiwan U-23 dan Timnas Turkmenistan U-23. Berhubung banyak personel Timnas Indonesia senior yang berstatus personel U-23 inilah, skuad Garuda hanya melakoni satu pertandingan di FIFA Matchday September 2023.

