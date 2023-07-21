Kerangka Timnas Indonesia untuk Piala Dunia U-17 2023 Capai 70-80 persen, Bima Sakti Tinggal Melengkapi Kekurangan

PELATIH Timnas Indonesia U-17, Bima Sakti, mengatakan bahwa kerangka timnya untuk tampil di Piala Dunia U-17 2023 telah terbentuk sekira 70-80 persen. Proses pembentukan tim sudah mendekati 100 persen sebab mayoritas pemain sudah diasuhnya sejak masih di Timnas U-16.

Pada Kamis (20/7/2023) pagi, Bima Sakti memimpin langsung pasukannya dalam pemusatan latihan yang berlangsung di Jakarta hingga 28 Agustus mendatang. Per hari ini, ada 32 pemain yang bergabung di dalam Training Center (TC) ini.

Jumlah tersebut berkurang dua dari sebelumnya 34 pemain yang tergabung pada sesi latihan terbuka terakhir pada awal pekan ini. Sebab, satu orang sudah dipulangkan dan satu lagi akan menyusul pada pekan ini.

Bima Sakti pun menyebut bahwa kerangka tim yang dibentuknya untuk tampil di Piala Dunia U-17 2023 mendatang telah mencapai 70-80 persen. Mayoritas pemain tersebut adalah mereka yang telah berada di bawah asuhannya ketika menjuarai Piala AFF U-16 2022 dan juga tampil di Kualifikasi Piala Asia U-17 2023 tahun lalu.

“Ya sekitar 70-80 persen sudah ada kerangka timnya karena itu pemain-pemain yang lama, dan rekan-rekan bisa lihat sendiri kan gimana latihan mereka. Mereka itu pemain yang sudah dengan saya sejak 2021 pembentukan dan kemarin juga di Piala AFF (U-16 2022), di kualifikasi Piala Asia (U-17 2023), ya sebagian besar itu mereka,” kata Bima Sakti kepada awak media, termasuk MNC Portal Indonesia, saat ditemui di Senayan, Jakarta, Kamis (20/7/2023).

Lebih lanjut, pelatih berusia 46 tahun itu mengatakan bahwa kerangka tim yang sudah terbentuk ini akan dilengkapi oleh pemain-pemain yang mengikuti seleksi di 12 kota. Lalu, juga akan ada tambahan pemain diaspora, yaitu pemain keturunan atau pemain yang tinggal di luar negeri.