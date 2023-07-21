Pemain Timnas Indonesia Jordi Amat Segera Sabet Trofi Keempat di Malaysia, Pratama Arhan Menunggu Debut di Liga 2 Jepang 2023

PEMAIN Timnas Indonesia Jordi Amat segera menyabet trofi keempatnya di Malaysia pada akhir pekan ini. Sementara itu, Pratama Arhan menunggu debutnya di Liga 2 Jepang 2023.

Sekadar diketahui, Jordi Amat dan Pratama Arhan merupakan dua dari sekian pemain Timnas Indonesia yang berkarier di luar negeri. Jordi Amat yang mendapatkan paspor Indonesia sejak November 2022, gabung dengan Raksasa Malaysia Johor Darul Takzim (JDT) pada 1 Juli 2022.

Selama satu tahun berkarier di Malaysia, bek 31 tahun ini telah memenangkan tiga trofi bersama JDT. Sebanyak tiga trofi yang dimenangkan adalah Piala FA Malaysia 2022, Piala Malaysia 2022 dan Piala Sumbangsih 2023.

Kemudian pada Sabtu 22 Juli 2023, JDT akan bersua kampiun AFC Cup 2023, Kuala Lumpur City, di Piala FA Malaysia 2023. Jika tak ada aral melintang, peluang JDT memenangkan pertandingan sangat besar.

Performa di Liga Super Malaysia 2023 dapat dijadikan indikatornya. Hingga pekan ke-17 Liga Super Malaysia 2023, JDT kukuh puncak dengan koleksi 51 angka, hasil dari 17 kemenangan beruntun tanpa terkalahkan!

Sementara itu, Kuala Lumpur City FC asuhan Bojan Hodak hanya menempati urutan tujuh klasemen dengan 25 angka. Karena itu, Jordi Amat dan kawan-kawan diprediksi memenangkan pertandingan. Alhasil, Jordi Amat akan menyegel trofi keempat selama berkarier di Malaysia.