Timnas Indonesia U-23 Tak Turunkan Pemain Inti di Piala AFF U-23 2023, 5 Pemain Ini Resmi Absen?

Shin Tae-yong tak bisa menggunakan 5 pemain andalan di Piala AFF U-23 2023. (Foto: Instagram/@PSSI))

TIMNAS Indonesia U-23 tak turunkan pemain inti di Piala AFF U-23 2023. Apakah ini pertanda lima pemain ini yakni Marselino Ferdinan, Elkan Baggott, Pratama Arhan, Rafael Struick dan Ivar Jenner resmi absen di Piala AFF U-23 2023?

Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengeluarkan pernyataan tegas pada Kamis, 20 Juli 2023. Ia mengatakan Timnas Indonesia U-23 takkan turun dengan skuad terbaik di Piala AFF U-23 2023 yang dilangsungkan di Thailand pada 17-26 Agustus 2023.

(Ketua Umum PSSI (tengah) Erick Thohir saat hadir di konferensi pers)

“Ini mesti diingat, Piala AFF U-23 di Thailand tanggal 17-22 Agustus tanpa target, kita akan mempersiapkan tim yang memang kita mau lakukan untuk mengisi persiapan U-23 yaitu Piala Asia U-23 (kualifikasi), jadi bukan tim inti,” kata Erick Thohir dalam konferensi pers

“Namun, kita ingin menjadikan turnamen ini sebagai sasaran antara, supaya mereka bisa beradaptasi sehingga ada pemain-pemain yang bisa kita siapkan nanti,” lanjut mantan presiden Inter Milan ini.

Merujuk kepada ucapan di atas, pemain-pemain abroad diprediksi takkan turun di Piala AFF U-23 2023. Alasan terkuatnya tentu karena Piala AFF U-23 2023 tak masuk ke dalam agenda FIFA, sehingga klub Marselino Ferdinan takkan melepas sang pemain ke Timnas Indonesia U-23.

Elkan Baggott dan kawan-kawan diprediksi baru dilepas ke Timnas Indonesia U-23 saat Kualifikasi Piala Asia U-23 yang digelar pada 6-12 September 2023. Lantas, bukannya Kualifikasi Piala Asia U-23 2024 juga tak masuk ke dalam agenda FIFA?