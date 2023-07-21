Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Timnas Indonesia U-23 Tak Turunkan Pemain Inti di Piala AFF U-23 2023, 5 Pemain Ini Resmi Absen?

Ramdani Bur , Jurnalis-Jum'at, 21 Juli 2023 |10:03 WIB
Timnas Indonesia U-23 Tak Turunkan Pemain Inti di Piala AFF U-23 2023, 5 Pemain Ini Resmi Absen?
Shin Tae-yong tak bisa menggunakan 5 pemain andalan di Piala AFF U-23 2023. (Foto: Instagram/@PSSI))
A
A
A

TIMNAS Indonesia U-23 tak turunkan pemain inti di Piala AFF U-23 2023. Apakah ini pertanda lima pemain ini yakni Marselino Ferdinan, Elkan Baggott, Pratama Arhan, Rafael Struick dan Ivar Jenner resmi absen di Piala AFF U-23 2023?

Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengeluarkan pernyataan tegas pada Kamis, 20 Juli 2023. Ia mengatakan Timnas Indonesia U-23 takkan turun dengan skuad terbaik di Piala AFF U-23 2023 yang dilangsungkan di Thailand pada 17-26 Agustus 2023.

Erick Thohir

(Ketua Umum PSSI (tengah) Erick Thohir saat hadir di konferensi pers)

“Ini mesti diingat, Piala AFF U-23 di Thailand tanggal 17-22 Agustus tanpa target, kita akan mempersiapkan tim yang memang kita mau lakukan untuk mengisi persiapan U-23 yaitu Piala Asia U-23 (kualifikasi), jadi bukan tim inti,” kata Erick Thohir dalam konferensi pers

“Namun, kita ingin menjadikan turnamen ini sebagai sasaran antara, supaya mereka bisa beradaptasi sehingga ada pemain-pemain yang bisa kita siapkan nanti,” lanjut mantan presiden Inter Milan ini.

Merujuk kepada ucapan di atas, pemain-pemain abroad diprediksi takkan turun di Piala AFF U-23 2023. Alasan terkuatnya tentu karena Piala AFF U-23 2023 tak masuk ke dalam agenda FIFA, sehingga klub Marselino Ferdinan takkan melepas sang pemain ke Timnas Indonesia U-23.

Elkan Baggott dan kawan-kawan diprediksi baru dilepas ke Timnas Indonesia U-23 saat Kualifikasi Piala Asia U-23 yang digelar pada 6-12 September 2023. Lantas, bukannya Kualifikasi Piala Asia U-23 2024 juga tak masuk ke dalam agenda FIFA?

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/30/51/3159033/gerald_vanenburg-QiW4_large.jpg
Pesan Gerald Vanenburg Usai Timnas Indonesia U-23 Gagal Juara Piala AFF U-23 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/18/51/2997382/kiper-timnas-australia-u-23-pantang-remehkan-timnas-indonesia-u-23-di-piala-asia-u-23-2024-MuILIvuc8c.jpeg
Kiper Timnas Australia U-23 Pantang Remehkan Timnas Indonesia U-23 di Piala Asia U-23 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/21/51/2886795/respons-erick-thohir-soal-marselino-ferdinan-dan-arkhan-fikri-yang-sindir-bonus-piala-aff-u-23-2023-belum-cair-mereka-bercanda-doang-ZBUB85gMOt.jpg
Respons Erick Thohir soal Marselino Ferdinan dan Arkhan Fikri yang Sindir Bonus Piala AFF U-23 2023 Belum Cair: Mereka Bercanda Doang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/30/51/2873880/manajer-timnas-malaysia-u-23-kurang-puas-dengan-penampilan-pemainnya-di-piala-aff-u-23-2023-bi4rtF9TqG.jpg
Manajer Timnas Malaysia U-23 Kurang Puas dengan Penampilan Pemainnya di Piala AFF U-23 2023
https://pict.sindonews.net/dyn/850/pena/news/2025/11/03/11/1639783/tren-positif-sepak-bola-putri-solo-pecah-rekor-peserta-2-sekolah-amankan-tahta-juara-vgd.jpg
Tren Positif Sepak Bola Putri Solo: Pecah Rekor Peserta, 2 Sekolah Amankan Tahta Juara
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/03/penyerang_as_roma_paulo_dybala_gagal_mengeksekusi.jpg
Dybala Menangis di Bangku Cadangan usai Cedera Lawan Milan, Gasperini: Ini Kehilangan Terbesar!
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement