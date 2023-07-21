Advertisement
SEPAKBOLA DUNIA

Timnas Indonesia Dapat Berapa Poin jika Menang atas Turkmenistan di FIFA Matchday September 2023? Ranking FIFA Langsung Melonjak!

Ramdani Bur , Jurnalis-Jum'at, 21 Juli 2023 |09:33 WIB
Timnas Indonesia Dapat Berapa Poin jika Menang atas Turkmenistan di FIFA Matchday September 2023? Ranking FIFA Langsung Melonjak!
Timnas Indonesia dapat berapa poin jika menang atas Turkmenistan di FIFA Matchday September 2023? (Foto: PSSI)
A
A
A

TIMNAS Indonesia dapat berapa poin jika menang atas Turkmenistan di FIFA Matchday September 2023? Menurut perhitungan, Timnas Indonesia akan mendapatkan 5,41 poin jika menang atas Turkmenistan dalam laga uji coba yang digelar di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya pada Jumat, 8 September 2023.

Tambahan poin di atas membuat koleksi poin Timnas Indonesia menjadi 1,052.87 angka di ranking FIFA. Hasil itu membuat Timnas Indonesia naik tiga posisi di ranking FIFA, yakni dari urutan 150 ke 147 dunia.

Timnas Indonesia

(Timnas Indonesia ditantang Turkmenistan pada FIFA Matchday September 2023)

Timnas Indonesia melewati Hong Kong yang kini menempati peringkat 149 dunia, Liberia (148) dan Bostwana (147). Hanya saja, ini masih hitung-hitungan di atas keras.

Skuad asuhan Shin Tae-yong langsung melesat ke urutan 147 dunia asalkan tim-tim di atasnya meraih hasil minor di FIFA Matchday September 2023. Sejauh ini belum diketahui siapa lawan Hong Kong di FIFA Matchday September 2023.

Untuk Liberia, mereka dijadwalkan menghadapi tim peringkat empat di Piala Dunia, Maroko, di lanjutan Kualifikasi Piala Afrika 2023 pada Senin, 4 September 2023. Di atas kertas, Liberia bakal menjaid bulan-bulanan Maroko.

Bagaimana dengan Bostwana? Bostwana dijadwalkan bersua jagoan Afrika, Tunisia, di lanjutan Kualifikasi Piala Afrika 2023 pada Senin, 4 September 2023.

